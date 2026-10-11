Ne Okuduğumuzu Anlamadık: Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar'a “Bu Ne Şimdi?” Dedirten Yorum!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin hafızalara kazınan Ali Kaptan'ından Paramparça'daki Cihan'a, Kırmızı Oda'daki Sadi'den yıllar içerisinde hayat verdiği onlarca karaktere uzanan kariyeriyle Petekkaya, ekranların en deneyimli ve tanınan oyuncularından biri. Özellikle Ali Kaptan gibi televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermesi, kendisini geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına çoktan kazıdı.

Fakat Petekkaya'nın magazin gündemine taşınması için illa yeni bir diziyle karşımıza çıkması gerekmiyor. Ünlü oyuncu, katıldığı etkinliklerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından verdiği tepkilerle de zaman zaman gündem yaratıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı siyasi içerikli bir paylaşım nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuş, paylaşımın ardından TRT'nin Asırlık Gece projesinde yer alması üzerinden de tartışmalar yaşanmıştı. Oyuncunun menajeri ise projeyle ilgili anlaşmanın söz konusu tartışmadan daha önce yapıldığını açıklayarak ortaya atılan iddialara yanıt vermişti.

Yani Petekkaya'nın söyledikleriyle veya sosyal medyadaki çıkışlarıyla bir anda gündemin ortasına düşmesine çok da yabancı değiliz. Fakat bu sefer ortada ne uzun bir açıklama vardı ne de tartışmalı bir konu. Bir Hülya Avşar videosu ve altına bırakılmış, anlamlandırması pek de kolay olmayan tek bir cümle vardı.