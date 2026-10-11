Ne Okuduğumuzu Anlamadık: Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar'a “Bu Ne Şimdi?” Dedirten Yorum!
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Yıllardır birbirinden iddialı yapımlarla karşımıza çıkan Erkan Petekkaya, oyunculuğu kadar zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya çıkışlarıyla da gündemin ortasına yerleşiyor. Söyledikleri kimi zaman tartışma yaratıyor, kimi zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Ünlü oyuncu bu kez ise gece gece hiç beklemediğimiz bir yerden karşımıza çıktı.
Hülya Avşar'ın bir etkinlikte yürüdüğü videonun altına yorum bırakan Petekkaya'nın birkaç kelimelik cümlesi, okuyunca bir kez daha dönüp bakmamıza neden oldu. Ne demek istediğini çözebilen varsa mikrofonu kendisine uzatıyoruz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının en tanıdık yüzlerinden Erkan Petekkaya'yı yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz biliyorsunuz.
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Erkan Petekkaya bu kez gece gece hiç beklemediğimiz bir yerden çıktı ve Hülya Avşar'ın videosuna bıraktığı yorumla dikkatimizi çekti!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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