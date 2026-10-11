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Ne Okuduğumuzu Anlamadık: Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar'a “Bu Ne Şimdi?” Dedirten Yorum!

Ne Okuduğumuzu Anlamadık: Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar'a “Bu Ne Şimdi?” Dedirten Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 22:11
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Yıllardır birbirinden iddialı yapımlarla karşımıza çıkan Erkan Petekkaya, oyunculuğu kadar zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya çıkışlarıyla da gündemin ortasına yerleşiyor. Söyledikleri kimi zaman tartışma yaratıyor, kimi zaman eleştirilerin hedefi oluyor. Ünlü oyuncu bu kez ise gece gece hiç beklemediğimiz bir yerden karşımıza çıktı. 

Hülya Avşar'ın bir etkinlikte yürüdüğü videonun altına yorum bırakan Petekkaya'nın birkaç kelimelik cümlesi, okuyunca bir kez daha dönüp bakmamıza neden oldu. Ne demek istediğini çözebilen varsa mikrofonu kendisine uzatıyoruz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının en tanıdık yüzlerinden Erkan Petekkaya'yı yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz biliyorsunuz.

Türk televizyonlarının en tanıdık yüzlerinden Erkan Petekkaya'yı yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz biliyorsunuz.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin hafızalara kazınan Ali Kaptan'ından Paramparça'daki Cihan'a, Kırmızı Oda'daki Sadi'den yıllar içerisinde hayat verdiği onlarca karaktere uzanan kariyeriyle Petekkaya, ekranların en deneyimli ve tanınan oyuncularından biri. Özellikle Ali Kaptan gibi televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermesi, kendisini geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına çoktan kazıdı.

Fakat Petekkaya'nın magazin gündemine taşınması için illa yeni bir diziyle karşımıza çıkması gerekmiyor. Ünlü oyuncu, katıldığı etkinliklerde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından verdiği tepkilerle de zaman zaman gündem yaratıyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı siyasi içerikli bir paylaşım nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuş, paylaşımın ardından TRT'nin Asırlık Gece projesinde yer alması üzerinden de tartışmalar yaşanmıştı. Oyuncunun menajeri ise projeyle ilgili anlaşmanın söz konusu tartışmadan daha önce yapıldığını açıklayarak ortaya atılan iddialara yanıt vermişti.

Yani Petekkaya'nın söyledikleriyle veya sosyal medyadaki çıkışlarıyla bir anda gündemin ortasına düşmesine çok da yabancı değiliz. Fakat bu sefer ortada ne uzun bir açıklama vardı ne de tartışmalı bir konu. Bir Hülya Avşar videosu ve altına bırakılmış, anlamlandırması pek de kolay olmayan tek bir cümle vardı.

Erkan Petekkaya bu kez gece gece hiç beklemediğimiz bir yerden çıktı ve Hülya Avşar'ın videosuna bıraktığı yorumla dikkatimizi çekti!

Hülya Avşar'ın siyah elbisesiyle bir etkinlik alanında sahneye doğru yürüdüğü anlar sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Buraya kadar her şey gayet normal. Ta ki videonun altındaki yorumlardan birinde Erkan Petekkaya'nın adını görene kadar...

Petekkaya, Avşar'ın görüntülerinin altına aynen şu yorumu bıraktı:

“Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor”

Bir kere okuyup anlayamadıysanız yalnız değilsiniz; biz de bir tur daha başa sardık! Petekkaya'nın Hülya Avşar'ın yürüyüşünü mü eleştirdiği, espri mi yaptığı yoksa cümleyle bambaşka bir şeye mi gönderme yaptığı pek anlaşılmıyor. Kendisi yorumunun ne anlama geldiğine dair ayrıca bir açıklama yapmadığı için biz de niyet okumayalım.

Ama kabul edelim, Hülya Avşar'ın yürüdüğü bir videonun altında “bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” cümlesiyle karşılaşmak günün sürprizlerinden biri oldu. Petekkaya'nın ne demek istediğini çözebilen varsa yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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