Filmlerdeki Aşkları Gerçek miydi? Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit Hakkındaki 60 Yıllık İddia Yeniden Gündemde!
Yeşilçam'ın en yakıştırılan çiftlerinden Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, beyazperdede sayısız kez birbirlerine aşık oldu; kimi zaman kavuştular, kimi zaman da izleyenleri gözyaşlarına boğdular. İkilinin kamera arkasında da birbirlerine karşı boş olmadıkları, hatta bir dönem evlenmeyi düşündükleri iddiası ise neredeyse 60 yıldır kulaktan kulağa dolaşıyor.
Sosyal medyada yeniden gündeme gelen hikayenin izini sürdüğümüzde karşımıza 1966 yılına ait oldukça çarpıcı bir arşiv haberi çıktı. Üstelik Ediz Hun'un yıllar sonra yaptığı açıklama, hikayeyi çözmek yerine işleri biraz daha karıştırıyor.
Buyurun, Yeşilçam'ın en eski aşk bilmecelerinden birinin arşivini beraber açalım.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, Yeşilçam'ın yan yana görmeye alıştığımız ve birbirine en çok yakıştırılan ikililerinden biriydi.
Dönemin haberine göre Ediz Hun'un Hülya Koçyiğit'e karşı hisleri Hıçkırık setinden bile önce başlamış, ikili bir noktada evliliği dahi konuşmuştu.
“O zaman gerçekten aşk yaşadılar” diyecekken hikâyenin yaklaşık 40 yıl sonrasında Ediz Hun'dan gelen açıklama bütün ezberleri bozuyor!
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