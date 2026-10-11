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Filmlerdeki Aşkları Gerçek miydi? Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit Hakkındaki 60 Yıllık İddia Yeniden Gündemde!

Filmlerdeki Aşkları Gerçek miydi? Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit Hakkındaki 60 Yıllık İddia Yeniden Gündemde!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 20:53 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 20:56
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Yeşilçam'ın en yakıştırılan çiftlerinden Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, beyazperdede sayısız kez birbirlerine aşık oldu; kimi zaman kavuştular, kimi zaman da izleyenleri gözyaşlarına boğdular. İkilinin kamera arkasında da birbirlerine karşı boş olmadıkları, hatta bir dönem evlenmeyi düşündükleri iddiası ise neredeyse 60 yıldır kulaktan kulağa dolaşıyor. 

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen hikayenin izini sürdüğümüzde karşımıza 1966 yılına ait oldukça çarpıcı bir arşiv haberi çıktı. Üstelik Ediz Hun'un yıllar sonra yaptığı açıklama, hikayeyi çözmek yerine işleri biraz daha karıştırıyor. 

Buyurun, Yeşilçam'ın en eski aşk bilmecelerinden birinin arşivini beraber açalım.

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Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, Yeşilçam'ın yan yana görmeye alıştığımız ve birbirine en çok yakıştırılan ikililerinden biriydi.

Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, Yeşilçam'ın yan yana görmeye alıştığımız ve birbirine en çok yakıştırılan ikililerinden biriydi.

Türk sinemasının altın çağının iki büyük yıldızı olan Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, beyazperdede öylesine güçlü bir uyum yakalamıştı ki seyircinin gözünde yıllarca unutulmayan çiftlerden birine dönüştüler. Özellikle 1960'larda peş peşe çevirdikleri romantik filmlerde kimi zaman imkânsız aşıklar, kimi zaman kavuşmak için türlü engelleri aşan çiftler olarak karşımıza çıktılar. O filmler arasında ise 1965 yapımı Hıçkırık bambaşka bir yere sahipti.

Kerime Nadir'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Orhan Aksoy'un yönettiği Hıçkırık'ta Hülya Koçyiğit Nalan'ı, Ediz Hun ise Kenan'ı canlandırıyordu. Dramı ve kavuşamayan aşkıyla hafızalara kazınan filmin kamera arkasında da duyguların epey yoğun olduğu yıllardır anlatılıyor. Hatta sosyal medyada bugün bile ikilinin çekimler sırasında birbirlerine gerçekten aşık oldukları, duygusal sahnelerde zorlandıkları ve Ediz Hun'un Koçyiğit'le evlenmek istediği yönünde yorumlara rastlamak mümkün.

İlk bakışta klasik bir “Yeşilçam efsanesi” gibi geliyor, değil mi? Fakat biraz arşiv karıştırınca hikayenin tamamen sosyal medyada üretilmediği ortaya çıkıyor. Çünkü 17 Eylül 1966 tarihli Ses dergisinde, Ediz Hun'un ağzından aktarılan ve ikilinin ilişkisine dair oldukça ayrıntılı ifadeler içeren bir haber yayımlanmış.

Dönemin haberine göre Ediz Hun'un Hülya Koçyiğit'e karşı hisleri Hıçkırık setinden bile önce başlamış, ikili bir noktada evliliği dahi konuşmuştu.

Dönemin haberine göre Ediz Hun'un Hülya Koçyiğit'e karşı hisleri Hıçkırık setinden bile önce başlamış, ikili bir noktada evliliği dahi konuşmuştu.

1966 tarihli Ses dergisindeki anlatıya göre ikilinin yakınlaşması, 1965'te birlikte kamera karşısına geçtikleri Tehlikeli Adımlar sırasında başlamıştı. Birbirlerinden hoşlanmalarına rağmen bunu açıkça dile getiremedikleri, aylar sonra Hıçkırık için yeniden bir araya geldiklerinde ise aralarındaki duyguların daha da belirginleştiği aktarılıyordu. Yani yıllar sonra “Filmdeki aşkı gerçekten yaşamışlar” yorumlarına neden olan hikâyenin geçmişi gerçekten de dönemin magazin basınına kadar uzanıyor.

İşin en Yeşilçam filmi gibi duran kısmıysa bundan sonrası. Haberde aktarılanlara göre Hun, bir akşam Koçyiğit'i evine bırakırken Boğaz'da baş başa kaldıkları sırada duygularını açmış, ilişkileri ilerledikçe konu evliliğe kadar gelmişti. Ancak iddiaya göre Hülya Koçyiğit'in annesi Melek Koçyiğit bu evliliğe sıcak bakmamış ve ilişkinin önü kesilmişti. Kısacası anlatılan hikâye doğruysa Ediz Hun, perdede defalarca yaşadığı “aşk var ama kavuşmak yok” senaryosunun bir benzerini gerçek hayatında da yaşamıştı.

Yalnız burada önemli bir ayrım var: Sosyal medyada anlatıldığı gibi “Ağlamaktan sahneleri çekemediler” kısmını doğrulayan sağlam bir kaynağa ulaşmak mümkün değil. Dönemin anlatılarında Hıçkırık setindeki yoğun duygusal atmosferden söz edilse de bunu doğrudan ikilinin birbirlerine âşık olmasına bağlayan kesin bir ifade bulunmuyor. Dolayısıyla hikâyenin bu kısmı zaman içerisinde biraz daha süslenmiş olabilir.

“O zaman gerçekten aşk yaşadılar” diyecekken hikâyenin yaklaşık 40 yıl sonrasında Ediz Hun'dan gelen açıklama bütün ezberleri bozuyor!

“O zaman gerçekten aşk yaşadılar” diyecekken hikâyenin yaklaşık 40 yıl sonrasında Ediz Hun'dan gelen açıklama bütün ezberleri bozuyor!

İkilinin evlenmek istediği fakat Hülya Koçyiğit'in annesinin buna izin vermediği hikâyesi yıllar boyunca yaşamaya devam etti. Konu 2009 yılında yeniden gündeme geldiğinde ise Ediz Hun'un Esquire dergisine verdiği bir röportajdaki sözleri ortaya çıktı. Hun bu kez Hülya Koçyiğit'le nişanlandıkları ve aile engeli yüzünden ayrıldıkları yönündeki anlatıyı reddetti. Hatta Yeşilçam döneminde oyuncuların birbirlerine aşık olduklarına ilişkin bazı söylentilerin filmlerin tanıtımı için yapımcılar tarafından ortaya atıldığını söyledi.

İşte mesele tam burada iyice ilginçleşiyor. Bir tarafta 1966 tarihli Ses dergisinde Hun'un ağzından aktarılan son derece detaylı bir aşk ve evlilik hikâyesi, diğer tarafta yıllar sonra gelen “Böyle bir şey olmadı” minvalindeki açıklama var. Elimizde ikisinin özel hayatında gerçekte neler yaşandığını tartışmasız biçimde ortaya koyabilecek bir kanıt olmadığı için “Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit kesinlikle aşk yaşadı” demek mümkün değil. Fakat bu hikayenin sonradan sosyal medyada uydurulmuş bir şehir efsanesi olmadığı da ortada.

Belki gerçekten kısa süreli bir yakınlaşma yaşandı, belki dönemin magazin dünyası iki yıldızın beyazperdedeki uyumunu gerçek bir aşk hikâyesine dönüştürdü. Aradan yaklaşık 60 yıl geçmesine rağmen hala konuştuğumuza bakılırsa, Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in Yeşilçam'daki kimyası en azından seyirciyi ikna etmeyi fazlasıyla başarmış!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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