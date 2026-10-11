Filmlerdeki Aşkları Gerçek miydi? Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit Hakkındaki 60 Yıllık İddia Yeniden Gündemde!

Türk sinemasının altın çağının iki büyük yıldızı olan Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit, beyazperdede öylesine güçlü bir uyum yakalamıştı ki seyircinin gözünde yıllarca unutulmayan çiftlerden birine dönüştüler. Özellikle 1960'larda peş peşe çevirdikleri romantik filmlerde kimi zaman imkânsız aşıklar, kimi zaman kavuşmak için türlü engelleri aşan çiftler olarak karşımıza çıktılar. O filmler arasında ise 1965 yapımı Hıçkırık bambaşka bir yere sahipti.

Kerime Nadir'in aynı adlı romanından uyarlanan ve Orhan Aksoy'un yönettiği Hıçkırık'ta Hülya Koçyiğit Nalan'ı, Ediz Hun ise Kenan'ı canlandırıyordu. Dramı ve kavuşamayan aşkıyla hafızalara kazınan filmin kamera arkasında da duyguların epey yoğun olduğu yıllardır anlatılıyor. Hatta sosyal medyada bugün bile ikilinin çekimler sırasında birbirlerine gerçekten aşık oldukları, duygusal sahnelerde zorlandıkları ve Ediz Hun'un Koçyiğit'le evlenmek istediği yönünde yorumlara rastlamak mümkün.

İlk bakışta klasik bir “Yeşilçam efsanesi” gibi geliyor, değil mi? Fakat biraz arşiv karıştırınca hikayenin tamamen sosyal medyada üretilmediği ortaya çıkıyor. Çünkü 17 Eylül 1966 tarihli Ses dergisinde, Ediz Hun'un ağzından aktarılan ve ikilinin ilişkisine dair oldukça ayrıntılı ifadeler içeren bir haber yayımlanmış.