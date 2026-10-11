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40 Yaşındaki Megan Fox Özel Fotoğraflarını Aboneliğe Açtı: Hayranları Siteyi Çökertti!

40 Yaşındaki Megan Fox Özel Fotoğraflarını Aboneliğe Açtı: Hayranları Siteyi Çökertti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 19:25
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Hollywood'un yıllardır en çok konuşulan yıldızlarından Megan Fox, bu kez filmleriyle değil, oldukça dikkat çekici bir girişimiyle gündemde. Cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 40 yaşındaki oyuncu, OnlyFans benzeri bir platformda özel fotoğraf ve videolarını aboneliğe açtı. 

Üstelik yalnızca içerik üretmekle kalmadı, platformun ortaklarından biri de oldu! Aylık abonelik ücreti 19,99 dolar olarak açıklanan Fox'un yeni sayfasına ilgi öylesine yoğun oldu ki kısa süre içerisinde erişim sorunları yaşandı. Ünlü oyuncunun hayranlarına yaptığı açıklama da dikkat çekti.

Kaynak: Page Six

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Hollywood'un en dikkat çekici yıldızlarından biri olan Megan Fox, yıllardır hem güzelliği hem de cesur tarzıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Hollywood'un en dikkat çekici yıldızlarından biri olan Megan Fox, yıllardır hem güzelliği hem de cesur tarzıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Transformers serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan, ardından Jennifer's Body gibi yapımlarla kariyerine devam eden Megan Fox, 2000'li yılların en büyük Hollywood yıldızlarından birine dönüşmüştü. Özellikle kendine has güzelliği, iddialı kırmızı halı görünümleri ve yıllar içerisinde geçirdiği imaj değişiklikleriyle magazin dünyasının da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Fox, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

Ancak 40 yaşındaki oyuncu bu kez bambaşka bir kararla karşımıza çıktı. Page Six'in 9 Ekim tarihli özel haberine göre Fox, OnlyFans benzeri bir abonelik sistemiyle çalışan Subs platformunda kendisine özel bir sayfa açtı. Hayranlarının başka hiçbir yerde göremeyeceği fotoğraflarını, videolarını ve telefonuyla çektiği kişisel görüntülerini paylaşacağını duyuran yıldız isim, takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceği bir alan da oluşturdu. Üstelik bu girişimde yalnızca içerik üreticisi olarak yer almıyor. 

OnlyFans'ın kurucularından Tim Stokely'nin hayata geçirdiği platformun ortakları arasına da katılan Fox, kendi içerikleri ve imajı üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediğini açıkladı.

Megan Fox'un özel içeriklerine ulaşmak isteyen hayranlarının ödemesi gereken ücret de ortaya çıktı. Ancak asıl olay, sayfa açıldıktan sonra yaşandı!

Megan Fox'un özel içeriklerine ulaşmak isteyen hayranlarının ödemesi gereken ücret de ortaya çıktı. Ancak asıl olay, sayfa açıldıktan sonra yaşandı!

Fox'un abonelik sayfasında aylık ücret 19,99 dolar olarak belirlendi. Bununla birlikte bazı paylaşımlar için abonelikten ayrı ödeme yapılması gerekiyor. Oyuncunun sayfasında 18, 44 ve 88 dolarlık özel içerikler de bulunuyor. Yeni girişimini duyurmak için fotoğrafçı Cibelle Levi'nin objektifine poz veren Fox, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla da takipçilerini yeni platformuna yönlendirdi. Fakat görünen o ki tanıtım beklenenden fazla ilgi çekti!

Page Six'e konuşan bir kaynağa göre, Fox'un sayfası açıldıktan kısa süre sonra yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle erişim sorunları yaşanmaya başladı. Siteye girmeye çalışan hayranları karşılaştıkları sorunları sosyal medyada dile getirirken Megan Fox da Instagram hikâyesinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Takipçilerinin siteyi sürekli çökerttiğini söyleyen oyuncu, ekibin yeniden erişim sağlanması için çalıştığını belirtti. 

Henüz kaç kişinin abone olduğu bilinmiyor ancak Megan Fox'un yeni girişiminin daha ilk gününden büyük bir merak uyandırdığı ortada.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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