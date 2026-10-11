40 Yaşındaki Megan Fox Özel Fotoğraflarını Aboneliğe Açtı: Hayranları Siteyi Çökertti!
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Hollywood'un yıllardır en çok konuşulan yıldızlarından Megan Fox, bu kez filmleriyle değil, oldukça dikkat çekici bir girişimiyle gündemde. Cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 40 yaşındaki oyuncu, OnlyFans benzeri bir platformda özel fotoğraf ve videolarını aboneliğe açtı.
Üstelik yalnızca içerik üretmekle kalmadı, platformun ortaklarından biri de oldu! Aylık abonelik ücreti 19,99 dolar olarak açıklanan Fox'un yeni sayfasına ilgi öylesine yoğun oldu ki kısa süre içerisinde erişim sorunları yaşandı. Ünlü oyuncunun hayranlarına yaptığı açıklama da dikkat çekti.
Kaynak: Page Six
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Hollywood'un en dikkat çekici yıldızlarından biri olan Megan Fox, yıllardır hem güzelliği hem de cesur tarzıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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Megan Fox'un özel içeriklerine ulaşmak isteyen hayranlarının ödemesi gereken ücret de ortaya çıktı. Ancak asıl olay, sayfa açıldıktan sonra yaşandı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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