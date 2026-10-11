40 Yaşındaki Megan Fox Özel Fotoğraflarını Aboneliğe Açtı: Hayranları Siteyi Çökertti!

Transformers serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan, ardından Jennifer's Body gibi yapımlarla kariyerine devam eden Megan Fox, 2000'li yılların en büyük Hollywood yıldızlarından birine dönüşmüştü. Özellikle kendine has güzelliği, iddialı kırmızı halı görünümleri ve yıllar içerisinde geçirdiği imaj değişiklikleriyle magazin dünyasının da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Fox, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

Ancak 40 yaşındaki oyuncu bu kez bambaşka bir kararla karşımıza çıktı. Page Six'in 9 Ekim tarihli özel haberine göre Fox, OnlyFans benzeri bir abonelik sistemiyle çalışan Subs platformunda kendisine özel bir sayfa açtı. Hayranlarının başka hiçbir yerde göremeyeceği fotoğraflarını, videolarını ve telefonuyla çektiği kişisel görüntülerini paylaşacağını duyuran yıldız isim, takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceği bir alan da oluşturdu. Üstelik bu girişimde yalnızca içerik üreticisi olarak yer almıyor.

OnlyFans'ın kurucularından Tim Stokely'nin hayata geçirdiği platformun ortakları arasına da katılan Fox, kendi içerikleri ve imajı üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediğini açıkladı.