“Senden Başka”yla Türk Popuna Damga Vurmuştu: Füsun Önal'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk pop müziğinin en renkli dönemlerine sesiyle damga vuran Füsun Önal, yıllar sonra objektiflere yansıdı. “Senden Başka” başta olmak üzere bugün bile ilk notalarında geçmişe ışınlanmamıza yeten şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Bir dönemin sahnelerden televizyon ekranlarına kadar her yerde karşımıza çıkan yıldızı, bu kez oldukça üzücü bir vesileyle görüntülendi. Necla Uygur'un Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Füsun Önal'ın son hali dikkat çekti.
Buyurun önce kendisini biraz hatırlayalım, ardından yıllar sonraki haline birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Senden Başka”nın ilk notaları bile birçoğumuzu yıllar öncesine götürmeye yetiyor. O şarkının arkasındaki isim Füsun Önal ise Türk popunun en renkli dönemlerinden birinin unutulmaz yıldızlarından biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat yıllarca sahnelerin ve ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan Füsun Önal'ı zaman içerisinde giderek daha az görmeye başladık.
Uzun zamandır gözlerden uzak olan Füsun Önal, bu kez ne yazık ki oldukça üzücü bir vesileyle objektiflere yansıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın