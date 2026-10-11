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“Senden Başka”yla Türk Popuna Damga Vurmuştu: Füsun Önal'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

“Senden Başka”yla Türk Popuna Damga Vurmuştu: Füsun Önal'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 18:09
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Türk pop müziğinin en renkli dönemlerine sesiyle damga vuran Füsun Önal, yıllar sonra objektiflere yansıdı. “Senden Başka” başta olmak üzere bugün bile ilk notalarında geçmişe ışınlanmamıza yeten şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Bir dönemin sahnelerden televizyon ekranlarına kadar her yerde karşımıza çıkan yıldızı, bu kez oldukça üzücü bir vesileyle görüntülendi. Necla Uygur'un Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Füsun Önal'ın son hali dikkat çekti. 

Buyurun önce kendisini biraz hatırlayalım, ardından yıllar sonraki haline birlikte bakalım.

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“Senden Başka”nın ilk notaları bile birçoğumuzu yıllar öncesine götürmeye yetiyor. O şarkının arkasındaki isim Füsun Önal ise Türk popunun en renkli dönemlerinden birinin unutulmaz yıldızlarından biriydi.

“Senden Başka”nın ilk notaları bile birçoğumuzu yıllar öncesine götürmeye yetiyor. O şarkının arkasındaki isim Füsun Önal ise Türk popunun en renkli dönemlerinden birinin unutulmaz yıldızlarından biriydi.

Müzik yolculuğuna 1960'lı yıllarda başlayan Füsun Önal, asıl büyük çıkışını 70'li yıllarda yaptı. “Senden Başka” ile hafızalara kazınan sanatçı; “Oh Olsun”, “Ah Nerede”, “Minik Kuş” ve “Flört” gibi dönemin ruhunu taşıyan şarkılarıyla kısa sürede Türk popunun en tanınan kadın seslerinden biri haline geldi. Kendine has yorumunun yanında enerjisi, sahne kostümleri ve dönemi için oldukça özgün tarzıyla da öne çıkan Önal, yalnızca şarkıları dinlenen değil, attığı her adım merak edilen yıldızlardan biriydi.

Üstelik Füsun Önal'ı yalnızca müzikle anmak da kendisine biraz haksızlık olur. Televizyondan sinemaya, tiyatrodan müzikallere uzanan oldukça renkli bir kariyere sahip olan sanatçı; Lüküs Hayat, Hair ve Evita gibi önemli yapımlarda sahneye çıktı, televizyon programları sundu ve oyunculuk yaptı. Yıllar içerisinde yazarlık ve fotoğrafçılıkla da ilgilenerek sanatın farklı dallarında üretmeye devam etti. Kısacası bugün tek bir şarkısıyla bile koca bir dönemi hatırlatabilen Füsun Önal, uzun yıllar boyunca eğlence dünyasının tam merkezinde yer alan isimlerden biriydi.

Fakat yıllarca sahnelerin ve ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan Füsun Önal'ı zaman içerisinde giderek daha az görmeye başladık.

Fakat yıllarca sahnelerin ve ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan Füsun Önal'ı zaman içerisinde giderek daha az görmeye başladık.

Magazin dünyasının ön saflarından çekilen ve daha sakin bir yaşam sürmeye başlayan usta sanatçı, eski dönemlerin aksine kameralara da oldukça seyrek yansıdı. Bir zamanlar sahne kostümlerinden televizyon programlarına kadar her detayıyla konuşulan Önal'ın uzun süre ortalarda görünmemesi, haliyle “Şimdi ne yapıyor, nasıl görünüyor?” merakını da beraberinde getirdi. Aradan geçen onca yıla rağmen “Senden Başka” ve diğer unutulmaz şarkıları dinlenmeye devam ederken kendisini yeni görüntülerde görmek iyice nadir hale geldi.

Önal'ın gözlerden uzak kaldığı yıllarda müzikle başlayan sanat yolculuğu da bambaşka alanlara uzandı. Yazdığı kitaplar ve fotoğraf çalışmalarıyla üretmeye devam eden sanatçı, şöhretinin en yoğun olduğu yıllardaki magazinel hayatın çok daha uzağında kalmayı tercih etti. Dolayısıyla bir dönemin hemen her yerde karşımıza çıkan yıldızını uzun bir aranın ardından yeniden görmek, ister istemez eski fotoğraflarıyla bugünkü hali arasında nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Uzun zamandır gözlerden uzak olan Füsun Önal, bu kez ne yazık ki oldukça üzücü bir vesileyle objektiflere yansıdı.

Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Uygur ailesini acı gününde yalnız bırakmayanlar arasında Füsun Önal da vardı. Uzun zamandır magazin kameralarında görmediğimiz usta sanatçı, Necla Uygur'a son görevini yerine getirmek için geldiği törende yıllar sonra yeniden görüntülendi.

Bir dönemin sahnelerdeki enerjik hali, sarı saçları ve kendine has tarzıyla hafızalarımıza kazınan Füsun Önal'ın aradan geçen yılların ardından objektiflere yansıyan görüntüsü de doğal olarak dikkat çekti. Usta sanatçıyı uzun bir aradan sonra görmek “Senden Başka”lı, “Oh Olsun”lu günleri hatırlatırken, keşke bu karşılaşmanın sebebi böylesine üzücü olmasaydı dedirtti. Necla Uygur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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