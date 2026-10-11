“Senden Başka”yla Türk Popuna Damga Vurmuştu: Füsun Önal'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Müzik yolculuğuna 1960'lı yıllarda başlayan Füsun Önal, asıl büyük çıkışını 70'li yıllarda yaptı. “Senden Başka” ile hafızalara kazınan sanatçı; “Oh Olsun”, “Ah Nerede”, “Minik Kuş” ve “Flört” gibi dönemin ruhunu taşıyan şarkılarıyla kısa sürede Türk popunun en tanınan kadın seslerinden biri haline geldi. Kendine has yorumunun yanında enerjisi, sahne kostümleri ve dönemi için oldukça özgün tarzıyla da öne çıkan Önal, yalnızca şarkıları dinlenen değil, attığı her adım merak edilen yıldızlardan biriydi.

Üstelik Füsun Önal'ı yalnızca müzikle anmak da kendisine biraz haksızlık olur. Televizyondan sinemaya, tiyatrodan müzikallere uzanan oldukça renkli bir kariyere sahip olan sanatçı; Lüküs Hayat, Hair ve Evita gibi önemli yapımlarda sahneye çıktı, televizyon programları sundu ve oyunculuk yaptı. Yıllar içerisinde yazarlık ve fotoğrafçılıkla da ilgilenerek sanatın farklı dallarında üretmeye devam etti. Kısacası bugün tek bir şarkısıyla bile koca bir dönemi hatırlatabilen Füsun Önal, uzun yıllar boyunca eğlence dünyasının tam merkezinde yer alan isimlerden biriydi.