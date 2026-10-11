1982'de Avrupa Güzeli Seçilmişti: Her Şeyi Bırakıp Köye Yerleşen Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Bir dönem güzelliğiyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da dikkatini üzerine çeken Nazlı Deniz Kuruoğlu, 1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını hafızalara kazıtmıştı. Bale sanatçılığından güzellik tacına uzanan hikâyesiyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kuruoğlu, yıllar içerisinde spot ışıklarından tamamen uzaklaştı. 2010 yılında İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Kuşadası'nın bir köyüne yerleşen eski Avrupa Güzeli, kendisine bambaşka bir düzen kurdu. Üstelik yeni kazanç kapısının podyumlarla uzaktan yakından alakası yok!

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Kuruoğlu'nun hem son hali hem de şimdiki hayatı merak uyandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.