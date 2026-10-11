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1982'de Avrupa Güzeli Seçilmişti: Her Şeyi Bırakıp Köye Yerleşen Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

1982'de Avrupa Güzeli Seçilmişti: Her Şeyi Bırakıp Köye Yerleşen Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 20:31
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Bir dönem güzelliğiyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da dikkatini üzerine çeken Nazlı Deniz Kuruoğlu, 1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını hafızalara kazıtmıştı. Bale sanatçılığından güzellik tacına uzanan hikâyesiyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Kuruoğlu, yıllar içerisinde spot ışıklarından tamamen uzaklaştı. 2010 yılında İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Kuşadası'nın bir köyüne yerleşen eski Avrupa Güzeli, kendisine bambaşka bir düzen kurdu. Üstelik yeni kazanç kapısının podyumlarla uzaktan yakından alakası yok! 

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Kuruoğlu'nun hem son hali hem de şimdiki hayatı merak uyandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Takvimler 1982'yi gösterdiğinde güzelliğiyle Avrupa'yı fetheden bir Türk vardı: Nazlı Deniz Kuruoğlu!

Takvimler 1982'yi gösterdiğinde güzelliğiyle Avrupa'yı fetheden bir Türk vardı: Nazlı Deniz Kuruoğlu!

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından çıkan isimlerin bir gecede ülke çapında şöhrete kavuştuğu yıllardan bahsediyoruz. Ancak Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun hikâyesi güzellik yarışmasıyla başlamadı. Eski bir bale sanatçısı olan Kuruoğlu, 1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek uluslararası bir başarıya imza attı. Zarafeti, güzelliği ve bale geçmişinden gelen duruşuyla kısa sürede dönemin dikkat çeken isimlerinden birine dönüşen Kuruoğlu, tacıyla birlikte hafızalara kazındı.

Fakat onun hikâyesi, şöhretin ardından yıllarca magazin dünyasının içerisinde kalmayı seçen tescilli güzellerden biraz farklı ilerledi. Zaman içerisinde podyumların ve spot ışıklarının uzağına çekilen Kuruoğlu'nun hayatındaki asıl büyük değişim ise 2010 yılında geldi. İstanbul'un kalabalığını ve büyükşehir hayatını geride bırakan Kuruoğlu, bavullarını toplayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Caferli Mahallesi'ne yerleşti.

Bir zamanlar Avrupa'nın en güzeli seçilip herkesin tanıdığı Kuruoğlu için kırmızı halıların yerini Ege'nin sakinliği, şehir hayatının yerini ise doğayla iç içe yepyeni bir düzen aldı. Üstelik Kuruoğlu yalnızca adresini değiştirmekle kalmadı; yıllar içerisinde mesleğini ve kazanç kapısını da tamamen değiştirdi.

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun son hali kadar, şimdilerde ne yaptığı da şaşırttı!

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Nazlı Deniz Kuruoğlu'nun son hali kadar, şimdilerde ne yaptığı da şaşırttı!

Kuşadası'na yerleşmesinin ardından kırsal hayata kısa sürede adapte olan eski Avrupa Güzeli, tarımla uğraşmaya ve kendi üretimini yapmaya başladı. Toprakla iç içe geçirdiği yeni hayatını zaman içerisinde bir girişimcilik hikâyesine de dönüştüren Kuruoğlu, hedeflerini büyüterek bölgede butik otel açtı ve turizm sektörüne adım attı. Bugün kazancını tarım ve turizm odaklı işlerinden sağlayan Kuruoğlu'nun hayatı, 80'li yıllardaki şöhret günlerinden epey farklı.

Üstelik Kuruoğlu'nun bugünkü günlük hayatı da oldukça sakin. Bahçesinden sebzelerini toplayan, doğayla iç içe vakit geçiren ve boş zamanlarında dostlarıyla tekne turlarına çıkan eski Avrupa Güzeli, yıllar önce verdiği İstanbul'dan ayrılma kararının ardından kendisine tamamen farklı bir dünya kurmuş durumda.

Kısacası bir dönem Avrupa Güzeli tacıyla milyonların karşısına çıkan Nazlı Deniz Kuruoğlu, bugün podyumların ve magazin dünyasının kilometrelerce uzağında, üretim yaptığı ve turizmle uğraştığı sakin bir Ege hayatı sürüyor. Aradan geçen 44 yılın ardından ortaya çıkan son hali de geçmişten bugüne uzanan bu büyük değişimi yeniden gündeme taşıdı. Doğrusu, kendisini yıllar sonra görünce hem nostaljik olduk hem de “Hayat gerçekten nereden nereye...” demeden edemedik!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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