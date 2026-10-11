Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Türkiye'den Çıktı: Dilhan Divrikli Dünya Birincisi Oldu!

Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının öne çıkan organizasyonlarından biri olan Mister Global, 2014 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıları aynı sahnede buluşturuyor. Yalnızca fiziksel görünümün değil; özgüvenin, kişiliğin, sahne duruşunun ve temsil becerisinin de değerlendirildiği yarışma, her yıl farklı ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yapıyor. 2026 yılında 12'ncisi düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanan isim ise Dilhan Divrikli oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle aile bağları bulunan ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Divrikli, modellik kariyerinde daha önce de önemli bir başarıya imza atmıştı. Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında birinci seçilen genç model, bu başarısının ardından Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere Tayland'a gitti. Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.