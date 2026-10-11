Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Türkiye'den Çıktı: Dilhan Divrikli Dünya Birincisi Oldu!
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Dünyanın dört bir yanından birbirinden iddialı yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı! Tayland'da düzenlenen uluslararası erkek güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliğine uzandı. Daha önce Türkiye'de düzenlenen bir modellik yarışmasında da birinci olan genç model, bu kez başarısını uluslararası arenaya taşıdı. Dört dil konuşabilmesi ve oyunculuk hedefiyle de dikkat çeken Divrikli'nin zaferi, yabancı basında da geniş yer buldu.
Peki, Mister Global 2026'nın birincisi Dilhan Divrikli kimdir? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dünya çapında düzenlenen erkek güzellik yarışmalarının en dikkat çeken organizasyonlarından Mister Global'de bu yıl Türkiye rüzgârı esti!
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Tayland'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'nın final gecesinde ise Türkiye adına unutulmayacak bir başarıya imza atıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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