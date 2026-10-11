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Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Türkiye'den Çıktı: Dilhan Divrikli Dünya Birincisi Oldu!

Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Türkiye'den Çıktı: Dilhan Divrikli Dünya Birincisi Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 19:53
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Dünyanın dört bir yanından birbirinden iddialı yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı! Tayland'da düzenlenen uluslararası erkek güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliğine uzandı. Daha önce Türkiye'de düzenlenen bir modellik yarışmasında da birinci olan genç model, bu kez başarısını uluslararası arenaya taşıdı. Dört dil konuşabilmesi ve oyunculuk hedefiyle de dikkat çeken Divrikli'nin zaferi, yabancı basında da geniş yer buldu. 

Peki, Mister Global 2026'nın birincisi Dilhan Divrikli kimdir? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünya çapında düzenlenen erkek güzellik yarışmalarının en dikkat çeken organizasyonlarından Mister Global'de bu yıl Türkiye rüzgârı esti!

Dünya çapında düzenlenen erkek güzellik yarışmalarının en dikkat çeken organizasyonlarından Mister Global'de bu yıl Türkiye rüzgârı esti!

Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının öne çıkan organizasyonlarından biri olan Mister Global, 2014 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıları aynı sahnede buluşturuyor. Yalnızca fiziksel görünümün değil; özgüvenin, kişiliğin, sahne duruşunun ve temsil becerisinin de değerlendirildiği yarışma, her yıl farklı ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yapıyor. 2026 yılında 12'ncisi düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanan isim ise Dilhan Divrikli oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle aile bağları bulunan ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Divrikli, modellik kariyerinde daha önce de önemli bir başarıya imza atmıştı. Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında birinci seçilen genç model, bu başarısının ardından Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere Tayland'a gitti. Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.

Tayland'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'nın final gecesinde ise Türkiye adına unutulmayacak bir başarıya imza atıldı!

Tayland'da gerçekleştirilen Mister Global 2026'nın final gecesinde ise Türkiye adına unutulmayacak bir başarıya imza atıldı!

10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılar birincilik için mücadele etti. Yaklaşık 10 gün boyunca çeşitli etkinliklere ve değerlendirme aşamalarına katılan adaylar, final gecesinde sahne performanslarını sergiledi. Yarışmanın son aşamasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte ilk üçe kalmayı başardı.

Gecenin sonunda beklenen açıklama geldi ve Mister Global 2026'nın birincisi Dilhan Divrikli oldu! Türkiye adına yarışan genç model, birincilik tacını takarak uluslararası organizasyonun yeni şampiyonu ilan edildi. Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ise üçüncü sırada yer aldı. Venezuela temsilcisi Alejandro Quintero ve Hmong topluluğunu temsil eden Anthony Moua da ilk beşe giren diğer isimler oldu.

Adının açıklanmasıyla salonda büyük alkış alan Divrikli, birincilik kupasının ve özel tasarım kuşağının sahibi oldu. Tayland basınında da geniş yer bulan genç modelin başarısı, Türkiye'nin uluslararası modellik yarışmalarındaki dikkat çekici zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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