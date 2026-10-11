Genetik Miras Dedikleri Bu Olsa Gerek: Çağatay Ulusoy'un Babasıyla Benzerliği Görenleri Şaşırttı!
Yakışıklığıyla yıllardır milyonların gönülünde taht kuran Çağatay Ulusoy'un genetik mirası sonunda gözler önüne serildi desek yeridir! Son dönemde Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde annesi ve babasıyla birlikte Bulgaristan'daki köylerini ziyaret etmişti. Ailesinin köklerine uzanan bu yolculuktan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyaya yayılırken gözler özellikle Ulusoy'un babasıyla verdiği bir poza çevrildi. Baba oğulun birbirine benzerliğini görenler, Çağatay'ın ilerleyen yaşlarda nasıl görüneceğine dair tahminlerini de yapmaya başladı. Görünen o ki yakışıklık gerçekten aileden geliyor!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akıla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!
Çağatay Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy'la yan yana verdiği poz, sosyal medyada yeni bir benzerlik tartışmasının fitilini ateşledi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın