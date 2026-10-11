Genetik Miras Dedikleri Bu Olsa Gerek: Çağatay Ulusoy'un Babasıyla Benzerliği Görenleri Şaşırttı!

2010 yılında Best Model of Turkey birinciliğiyle hayatımıza giren, ardından Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen Çağatay Ulusoy, yıllar içerisinde yalnızca yakışıklılığıyla değil, oyunculuğuyla da kendisine sağlam bir yer edindi. Medcezir'in Yaman'ından İçerde'nin Sarp'ına, Hakan: Muhafız'dan Terzi'ye uzanan kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncu, şimdilerde ise Eşref Rüya dizisindeki Eşref Tek rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar içerisinde değişen imajı, sakallı halleri ve kendine has karizmasıyla da magazin gündeminden pek düşmüyor.

Özel hayatını ve ailesini mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmayı tercih eden Ulusoy, bu kez ailesiyle çıktığı bir yolculukla gündeme geldi. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni, anne tarafından ise Boşnak kökenli olan oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy'la birlikte Bulgaristan'ın Razgrad bölgesindeki Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Aile köklerinin bulunduğu köyde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelen oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Hatırlarsanız Ulusoy, 2025 yılında da çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitmiş, o dönem çekilen bir fotoğrafıyla gündem olmuştu. Bu kez ailesiyle gerçekleştirdiği ziyaretin kareleri paylaşılınca oyuncunun hayranları da fotoğrafları incelemeye koyuldu. Ancak içlerinden biri vardı ki bütün dikkatleri üzerine çekti!