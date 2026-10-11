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Genetik Miras Dedikleri Bu Olsa Gerek: Çağatay Ulusoy'un Babasıyla Benzerliği Görenleri Şaşırttı!

Genetik Miras Dedikleri Bu Olsa Gerek: Çağatay Ulusoy'un Babasıyla Benzerliği Görenleri Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 21:26
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Yakışıklığıyla yıllardır milyonların gönülünde taht kuran Çağatay Ulusoy'un genetik mirası sonunda gözler önüne serildi desek yeridir! Son dönemde Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde annesi ve babasıyla birlikte Bulgaristan'daki köylerini ziyaret etmişti. Ailesinin köklerine uzanan bu yolculuktan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyaya yayılırken gözler özellikle Ulusoy'un babasıyla verdiği bir poza çevrildi. Baba oğulun birbirine benzerliğini görenler, Çağatay'ın ilerleyen yaşlarda nasıl görüneceğine dair tahminlerini de yapmaya başladı. Görünen o ki yakışıklık gerçekten aileden geliyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akıla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları denildiğinde akıla ilk gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Çağatay Ulusoy!

2010 yılında Best Model of Turkey birinciliğiyle hayatımıza giren, ardından Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle genç kızların sevgilisi haline gelen Çağatay Ulusoy, yıllar içerisinde yalnızca yakışıklılığıyla değil, oyunculuğuyla da kendisine sağlam bir yer edindi. Medcezir'in Yaman'ından İçerde'nin Sarp'ına, Hakan: Muhafız'dan Terzi'ye uzanan kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncu, şimdilerde ise Eşref Rüya dizisindeki Eşref Tek rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar içerisinde değişen imajı, sakallı halleri ve kendine has karizmasıyla da magazin gündeminden pek düşmüyor.

Özel hayatını ve ailesini mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmayı tercih eden Ulusoy, bu kez ailesiyle çıktığı bir yolculukla gündeme geldi. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni, anne tarafından ise Boşnak kökenli olan oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy'la birlikte Bulgaristan'ın Razgrad bölgesindeki Belilom (Duranköy) köyünü ziyaret etti. Aile köklerinin bulunduğu köyde akrabaları ve hemşehrileriyle bir araya gelen oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Hatırlarsanız Ulusoy, 2025 yılında da çifte vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'a gitmiş, o dönem çekilen bir fotoğrafıyla gündem olmuştu. Bu kez ailesiyle gerçekleştirdiği ziyaretin kareleri paylaşılınca oyuncunun hayranları da fotoğrafları incelemeye koyuldu. Ancak içlerinden biri vardı ki bütün dikkatleri üzerine çekti!

Kaçıranlar için Ulusoy'un aile ziyaretinin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çağatay Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy'la yan yana verdiği poz, sosyal medyada yeni bir benzerlik tartışmasının fitilini ateşledi!

Çağatay Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy'la yan yana verdiği poz, sosyal medyada yeni bir benzerlik tartışmasının fitilini ateşledi!

Bulgaristan ziyaretinden paylaşılan fotoğraflardan birinde babasıyla yan yana gülümseyen Çağatay Ulusoy'un yüz hatları, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Özellikle gülüşleri, yüz yapıları ve ifadeleri arasındaki benzerlik dikkat çekerken bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun ilerleyen yaşlarda babasına daha da benzeyeceğini düşündü.

Hatta X'te bir kullanıcı, baba oğulun fotoğrafını paylaşarak “Çağatay'ın yaşlılığını merak edenler babasına baksın, bu nasıl bir benzerlik ya” yorumunda bulundu. Kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaşan paylaşım, Ulusoy'un yakışıklılığının aileden geldiğini düşündüren bir kareye dönüştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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