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Koray Avcı’nın “Sesi Gülen Adam” Lakabını Hak Etmesinin 10 Sebebi

etiket Koray Avcı’nın “Sesi Gülen Adam” Lakabını Hak Etmesinin 10 Sebebi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
19.10.2026 - 20:31
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Koray Avcı denince akla güçlü bir ses kadar sahnedeki samimiyeti, dinleyicisiyle kurduğu sıcacık bağ ve elbette “Sesi Gülen Adam” lakabı da geliyor. Üstelik bu isim bir pazarlama fikri olarak kullanılmıyor. Henüz sokak sanatçılığı yaptığı dönemden kalan bu yakıştırma aslında Koray Avcı'nın incelikli ruhuyla birebir örtüşüyor. 

Peki Koray Avcı bu lakabı neden bu kadar sahipleniyor biliyor musun? Biz senin için araştırdık!

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1. Çünkü “Sesi Gülen Adam” ismini ona dinleyicileri verdi.

Koray Avcı henüz sokaklarda şarkı söylediği dönemde dinleyicileri ona “Sesi Gülen Adam” diye hitap etmeye başladı. Onu dinleyen birbirinden bağımsız insanların aynı ifadeyi kullanması, lakabın zaman içinde doğal olarak yerleşmesini sağladı. Avcı da bu ismi benimseyerek kariyerinin bir parçasına dönüştürdü.

2. Çünkü kariyeri sokakta başladı...

Koray Avcı’nın geniş kitlelere ulaşmadan önceki sahnesi sokaklardı. Üniversite yıllarında başlayan sokak müziği deneyimi daha sonra Ankara sokaklarında ve toplu taşıma araçlarında devam etti. Yani kariyerinin en başından beri seyirciyle arasında sadece birkaç adım mesafe vardı. Bugünkü parlak sahne ışıkları altında seyirciyle hala samimi bir bağ kurması ve hala aynı isimle anılması da işte bu yüzden.

3. “Sesi Gülen Adam”ı canlı dinlemek mümkün!

3. “Sesi Gülen Adam”ı canlı dinlemek mümkün!

Koray Avcı’nın sesini kayıtlardan dinlemek başka, şarkıların arasına giren sohbetleri ve seyirciyle kurduğu bağı canlı yaşamak bambaşka. “Sesi Gülen Adam” lakabının neden bu kadar benimsendiğini anlamanın en iyi yollarından biri de doğal olarak onu sahnede canlı dinlemek. 

Önümüzdeki dönemde geniş çaplı Türkiye turnesiyle il il dolaşacak Koray Avcı’nın yaklaşan konserlerini ve etkinlik detaylarını Passo üzerinden hemen inceleyebilirsin!

4. Çünkü hüzünlü şarkılara bile farklı bir enerji katıyor.

Koray Avcı'ya 'Sesi Gülen Adam' denmesinin esas sebebi, onun sesinde farklı bir şeyler olması. Onu dinleyen herkesin bildiği tek bir şey var, o da hüzünlü şarkılarda bile insanın yüzünde ufak bir tebessüm bırakması. Duygusal ve hüzünlü parçalar repertuvarının önemli bir parçası olsa da onun sıcacık ve gülümseyen sesini duymak, şarkının duygusunu tamamen değiştiriyor.

5. Çünkü konserlerinde sadece şarkı söylemiyor.

Koray Avcı konserlerinde şarkılar kadar sohbet ve şiir de önemli bir yer tutuyor. Dinleyicilerle kurduğu diyalog, şiirler ve zaman zaman interaktif hale gelen performanslar sahnesinin en karakteristik özellikleri arasında. Bu nedenle konserleri klasik bir şarkı listesinden çok daha fazlasını sunuyor.

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6. Çünkü tek bir müzik türüne bağlı kalmıyor.

Koray Avcı’nın repertuvarında türküden arabeske, poptan Türk sanat müziğine uzanan farklı türler karşımıza çıkıyor. Farklı müzik geleneklerinden eserleri kendi yorumuyla seslendirdiğinden hem geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor hem de her şarkıda insanın içini ısıtıyor.

7. Çünkü akustik şarkılar onun için başlı başına bir imza.

Koray Avcı’yı geniş kitlelerle buluşturan işlerin önemli bir bölümünde akustik performansların payı var. “Unutama Beni”,  “Ağlama Yar” ve “Dostum Dostum” gibi parçaların akustik yorumları yıllar içinde milyonlarca kez izlendi. Büyük prodüksiyonlardan ziyade sesin ve yorumun öne çıktığı bu format, doğrudan izleyiciye temas etti. İşte bu yüzden “Sesi Gülen Adam” adı da onun müzikal doğallığına mükemmel şekilde uyuyor.

8. Çünkü seyirciyle arasına mesafe koymuyor.

Koray Avcı’nın sahne performanslarında seyirciyle doğrudan iletişim önemli bir yer tutuyor. Etkinlik ve prodüksiyon ne kadar büyük olsa da onun alçakgönüllülüğü ve seyirciye olan sevgisi her konserde kesintisiz devam ediyor. Üstelik bu kadar üne rağmen hala sokak konseri veriyor.

9. Çünkü yıllar geçse de üretmeye devam ediyor.

Özellikle Neşat Ertaş'tan yaptığı yorumlarla ve popülerden arabesk klasiklerine uzanan performanslarıyla öne çıkan Koray Avcı, üretmekten hiç sıkılmıyor. Geleneksel müziğin en iyi taşıyıcılarından biri olsa da kendi çalışmalarını yapmaktan ve farklı tarzlar denemekten çekinmiyor. Ancak melodi ve şarkı sözü nasıl olursa olsun onun doğallığı ve gülen sesi hiç değişmiyor.

10. Çünkü lakabını sırtında taşıyor.

Koray Avcı kariyerinin sokakta başladığını hiçbir zaman unutmayan bir sanatçı. Hatta onun Ankara'da toplu taşıma aracında verdiği ilk konser kayıtları bugün bile aktif olarak izleniyor. Sanatçı da 'Sesi Gülen Adam' lakabını o kadar benimsiyor ki bu yakıştırmaya layık olmaya özen gösteriyor. Onun kişiliğiyle bütünleşen bu lakap, bugün sırtında dövme olarak da bulunuyor. Yani bu isim onun için bir yakıştırmadan ve lakaptan çok daha fazlası.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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