Koray Avcı’nın “Sesi Gülen Adam” Lakabını Hak Etmesinin 10 Sebebi

Koray Avcı denince akla güçlü bir ses kadar sahnedeki samimiyeti, dinleyicisiyle kurduğu sıcacık bağ ve elbette “Sesi Gülen Adam” lakabı da geliyor. Üstelik bu isim bir pazarlama fikri olarak kullanılmıyor. Henüz sokak sanatçılığı yaptığı dönemden kalan bu yakıştırma aslında Koray Avcı'nın incelikli ruhuyla birebir örtüşüyor.

Peki Koray Avcı bu lakabı neden bu kadar sahipleniyor biliyor musun? Biz senin için araştırdık!