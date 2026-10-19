Koray Avcı’nın “Sesi Gülen Adam” Lakabını Hak Etmesinin 10 Sebebi
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Koray Avcı denince akla güçlü bir ses kadar sahnedeki samimiyeti, dinleyicisiyle kurduğu sıcacık bağ ve elbette “Sesi Gülen Adam” lakabı da geliyor. Üstelik bu isim bir pazarlama fikri olarak kullanılmıyor. Henüz sokak sanatçılığı yaptığı dönemden kalan bu yakıştırma aslında Koray Avcı'nın incelikli ruhuyla birebir örtüşüyor.
Peki Koray Avcı bu lakabı neden bu kadar sahipleniyor biliyor musun? Biz senin için araştırdık!
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1. Çünkü “Sesi Gülen Adam” ismini ona dinleyicileri verdi.
2. Çünkü kariyeri sokakta başladı...
3. “Sesi Gülen Adam”ı canlı dinlemek mümkün!
5. Çünkü konserlerinde sadece şarkı söylemiyor.
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6. Çünkü tek bir müzik türüne bağlı kalmıyor.
7. Çünkü akustik şarkılar onun için başlı başına bir imza.
8. Çünkü seyirciyle arasına mesafe koymuyor.
9. Çünkü yıllar geçse de üretmeye devam ediyor.
10. Çünkü lakabını sırtında taşıyor.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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