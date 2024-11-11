Ülkemizin güzel kadınlar ülkesi olduğu doğrudur. Her ne kadar güzellik göreceli bir kavram olsa da bu anket ile bazı şeyler daha da netleşecek. Güzellik anketimiz ile her hafta başka bir ünlümüzü değerlendiriyoruz.

Bir başka güzellik anketiyle karşınızdayız. Güzellik anketi: Alina Boz kimden daha güzel?

Haydiiii!