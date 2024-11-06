Hayatın renkli mi yoksa renksiz mi?

Senin hayatın şu an renksiz ve solgun. İçinde kaybolduğun o anlar, seni giderek daha fazla uzaklaştırıyor ve sanki hiç ait olmadığın bir dünyada savruluyormuşsun gibi hissediyorsun. Çevrende renkler var, ama sen onlara tutunamıyorsun; her şey gri ve belirsiz, sanki dünyan sadece siyah-beyaz bir fotoğraf gibi. Kendine ait bir yer, bir alan bulamıyorsun; ruhunun derinliklerine inmek, kendi iç sesini duymak senin için giderek daha zorlaşıyor. Bir yandan hayatta bir şeylerin peşinden koşuyorsun, ama koştuğun şeyler seni kendinden daha da uzaklaştırıyor. Belki de sürekli dışarıya odaklanarak, içindeki sesi susturuyorsun, neyi gerçekten istediğini unutarak bir şeyler arıyorsun ama ne aradığını bile bilmiyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, onların hayatlarına bakmak seni yıpratıyor; başkalarının renkli dünyalarında kaybolurken, sen kendi içindeki renkleri yavaşça yitiriyorsun. Bir şeyleri kazanmaya çalışırken, en değerli olanı kaybediyorsun: Kendini. Gerçek mutluluğun ne olduğunu unuturken, dışsal başarılar ve geçici tatminler seni bir süreliğine oyalıyor, ama ruhunun derinliklerinde bir boşluk kalıyor. Çünkü hayatın gerçekten renkli olabilmesi için önce kendi rengini bulman gerek. En küçük bir mutluluk anında bile, kendin gibi hissetmen önemli. Ama şu an bu his, çok uzak bir yerlerde kalmış gibi görünüyor. Senin hayatının rengi gitmiş çünkü sen buna sahip çıkmıyorsun, kendi iç yolculuğuna odaklanmayı ihmal ediyorsun ve bu yüzden renkler soluyor.