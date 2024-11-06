Hayatın Renkli mi Yoksa Renksiz mi?
Hayatın Renkli mi Yoksa Renksiz mi?
Hayatın renkli mi yoksa renksiz mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini en çok hangi durumda mutlu hissedersin?
4. Hayatında en çok neyi değiştirmek istersin?
5. Düzenli bir hayata sahip misin?
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6. Peki senin günlerin nasıl geçiyor?
7. Risk alabilir misin?
8. Etrafında hangi özellikteki insanlar görebiliriz?
9. Kendini mutsuz hissettiğinde ne yaparsın?
10. Son olarak bir hayalin var mı?
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Senin hayatın renkli!
Senin hayatın renksiz!
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