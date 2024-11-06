Hangi Disney Prensesisin?
Hangi Disney Prensesisin?
Sen hangi Disney prensesisin?
Haydi!
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1. Dolabında bu renklerden en çok hangisi bulunuyor?
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2. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
3. En iyi tatil yeri neresi?
4. Sık sık hangi duyguyu hissedersin?
5. Sen kendini özgür hissediyor musun?
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6. Hayalindeki ev nasıl olmalı?
7. Bir süper gücün olsaydı hangisi olurdu?
8. Son olarak sen mücadeleci biri misin?
Ariel
Belle
Cinderella
Jasmine
Rapunzel
Moana
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