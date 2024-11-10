Geçmişteki Hataların Peşini Bırakmıyor mu?
Geçmişteki Hataların Peşini Bırakmıyor mu?
Bir hayat yolculuğunda, aldığımız kararlar ve attığımız adımlar, beklenmedik bir anda, bir dönemeçte karşımıza çıkabilir. Bir kararın eşiğindeyken, genellikle en çok sonucunu düşünür, onun bizi nereye götüreceğini merak ederiz. Ancak bazen, belki de hata olarak adlandırdığımız kararlar, geçmişin tozlu sayfalarından sıyrılıp, şu an bile peşimizi bırakmıyor olabilir.
Geçmişteki hataların peşini bırakmıyor mu?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hatalar ile barışmak, hangi duygusal durumu iyileştirebilir?
4. Bir insanın geçmişteki hatalarından ders çıkarması için hangi faktör en önemlidir?
5. Geçmişi özlüyor musun?
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6. Yeni bir şeye adım atarken düşündüğün şey ne?
7. Geçmişte bazı şeyleri değiştirebilmek ister miydin?
8. Son olarak hata yapmak sana ne hissettiriyor?
Geçmişteki hataların peşini bırakmıyor!
Geçmişteki hataların peşini çoktan bırakmış!
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