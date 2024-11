Geçmişteki hataların peşini bırakmıyor mu?

Geçmişteki hataların peşini çoktan bırakmıştı. Yıllar boyunca yaptığı hatalar, yanlış seçimler, kaçırılan fırsatlar ve kırılan kalpler… Hepsi geride kalmıştı, birer anı olarak zihninde yer etmiş ve artık onun hayatında birer yük değil, sadece birer ders haline gelmişti. Eskiden olsa, her bir hata ona ağır bir vicdan azabı çektirir, geçmişin gölgesinde yaşamaya devam ederdi. Ama şimdi, çok daha farklı hissediyordu. O eski hüzünler ve pişmanlıklar, ona yeniden yaşama gücü vermek için birer basamaktı sadece. Her geçen gün, hataların gölgesinden sıyrılarak, geçmişin izlerini silme çabası, ona yeni bir özgürlük duygusu kazandırmıştı. Artık her hatayı, hayatın ona sunduğu bir öğrenme fırsatı olarak görüyordu. İleriye doğru atılacak adımların her birinin, geçmişteki yanlışlardan bağımsız ve özgür bir şekilde atılması gerektiğini fark etmişti. Geçmişte yaptığı yanlışlıkların onu tanımlamasına asla izin vermeyecekti. Çünkü o, artık geçmişteki o insan değildi.