Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Savaşın Bitti mi?
Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Savaşın Bitti mi?
Kendimize kızgın olduğumuzda, bu duygu düşündükçe, içimizde bir çığ gibi büyüyebilir. Hepimiz hata yapabiliriz, bu son derece doğal bir durumdur. Ancak, bu hataların ardından kendimize duyduğumuz öfke, eğer kontrol altına alınamazsa, bizi bizden alıp götürebilir. Bir süre sonra, bu öfke duygusu, kendimizi tamamen kaybetmemize ve kendimizden giderek uzaklaşmamıza neden olabilir. Kendimize karşı acımasız olmak, aslında hayatımızın en büyük engeli olabilir.
Evet/Hayır testten göre kendinle savaşın bitti mi?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendini olduğu gibi kabul edebiliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Geçmişteki hatalarını affedebildin mi?
3. Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerine fazla önem veriyor musun?
4. Bir şeyleri kendin için mi yapıyorsun?
5. Mutlu olmayı hak ediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Başarı senin için çok mu önemli?
7. Çok fazla pişmanlığın var mı?
8. Kendini başkalarıyla kıyaslıyor musun?
9. Sana yapılan eleştiriler seni üzüyor mu?
10. Son olarak kendini seviyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin kendinle savaşın bitti!
Senin kendinle savaşın bitmemiş!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın