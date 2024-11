Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Savaşın Bitti mi?

Senin kendinle savaşın bitmiş. Uzun bir zaman boyunca, içindeki o savaşçı ruhla mücadele ettin. Kendini sürekli sorguladın, her hareketini, her sözünü, her kararını eleştirdin. Belki de hep başkalarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini ön planda tutarak yaşadın; kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve isteklerini hep ikinci plana attın. Ama artık o günler geride kaldı. Kendine değer vermeyi öğrenmişsin. Kendi içindeki sesinle barıştın, ve o ses, seni artık eleştiren değil, destekleyen, cesaretlendiren bir arkadaş gibi yanına duruyor. Geçmişte kendine acımasızca davranırken, şimdi şefkatle yaklaşıyorsun. Kendini affediyor, hatalarına saygı gösteriyor ve her kusurun seni daha da insan yapıyor diye kabul ediyorsun. Artık her sabah, aynaya baktığında yalnızca geçmişin yansımasını değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakan, güçlü birini görüyorsun. Kendini sevmenin, saygı göstermenin ve önce kendine değer vermenin ne kadar önemli olduğunu fark etmişsin. Çünkü sadece kendine değer verirsen, etrafındaki dünyaya da gerçek anlamda değer katabilirsin.