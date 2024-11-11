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Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Savaşın Bitti mi?

Evet/Hayır Testine Göre Kendinle Savaşın Bitti mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.11.2024 - 16:01

Kendimize kızgın olduğumuzda, bu duygu düşündükçe, içimizde bir çığ gibi büyüyebilir. Hepimiz hata yapabiliriz, bu son derece doğal bir durumdur. Ancak, bu hataların ardından kendimize duyduğumuz öfke, eğer kontrol altına alınamazsa, bizi bizden alıp götürebilir. Bir süre sonra, bu öfke duygusu, kendimizi tamamen kaybetmemize ve kendimizden giderek uzaklaşmamıza neden olabilir. Kendimize karşı acımasız olmak, aslında hayatımızın en büyük engeli olabilir.

Evet/Hayır testten göre kendinle savaşın bitti mi?

Haydiiii!

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1. Kendini olduğu gibi kabul edebiliyor musun?

2. Geçmişteki hatalarını affedebildin mi?

3. Başkalarının senin hakkındaki düşüncelerine fazla önem veriyor musun?

4. Bir şeyleri kendin için mi yapıyorsun?

5. Mutlu olmayı hak ediyor musun?

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6. Başarı senin için çok mu önemli?

7. Çok fazla pişmanlığın var mı?

8. Kendini başkalarıyla kıyaslıyor musun?

9. Sana yapılan eleştiriler seni üzüyor mu?

10. Son olarak kendini seviyor musun?

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Senin kendinle savaşın bitti!

Senin kendinle savaşın bitmiş. Uzun bir zaman boyunca, içindeki o savaşçı ruhla mücadele ettin. Kendini sürekli sorguladın, her hareketini, her sözünü, her kararını eleştirdin. Belki de hep başkalarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini ön planda tutarak yaşadın; kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve isteklerini hep ikinci plana attın. Ama artık o günler geride kaldı. Kendine değer vermeyi öğrenmişsin. Kendi içindeki sesinle barıştın, ve o ses, seni artık eleştiren değil, destekleyen, cesaretlendiren bir arkadaş gibi yanına duruyor. Geçmişte kendine acımasızca davranırken, şimdi şefkatle yaklaşıyorsun. Kendini affediyor, hatalarına saygı gösteriyor ve her kusurun seni daha da insan yapıyor diye kabul ediyorsun. Artık her sabah, aynaya baktığında yalnızca geçmişin yansımasını değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakan, güçlü birini görüyorsun. Kendini sevmenin, saygı göstermenin ve önce kendine değer vermenin ne kadar önemli olduğunu fark etmişsin. Çünkü sadece kendine değer verirsen, etrafındaki dünyaya da gerçek anlamda değer katabilirsin.

Senin kendinle savaşın bitmemiş!

Senin kendinle savaşın bitmemiş! Hâlâ içinizde bir çatışma var, bir savaş sürüyor ve bu savaşın tarafları ne yazık ki senin kendinle barışmak isteyen yanınla, kendine karşı acımasızca eleştiren, yargılayan o sesin arasında. Her gün, o ses sana 'yeterince iyi değilsin', 'bunu hak etmiyorsun', 'başarısız oldun' diye fısıldamaya devam ediyor. O acımasız, sert ses, geçmişte yaptığın hataları ve kaçırdığın fırsatları sürekli yüzüne vuruyor. O ses, seni daha güçlü, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmaya itmek yerine, kendi potansiyelini görmene engel oluyor ve seni hep geride tutuyor. Sen, bazen hayatta neyi hak ettiğini sorguluyor, değerini bilmediğini düşünüyorsun. Kendine değer veremediğinde, başkalarının da seni değerli görmesini beklemek ne yazık ki zor oluyor. Kendini, çoğu zaman yeterince sevmediğin, hak etmediğin bir yere koyuyorsun. O yüzden hayatını başkaları için yaşıyor gibisin.

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