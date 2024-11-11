Zihnine Hangi Duygu Hakim?
Zihnine Hangi Duygu Hakim?
Zihnimizin labirentlerinde kaybolan, bizi her adımda yönlendiren gizemli bir yolculuk var: Duygularımız. Her kararımızda, her vazgeçişimizde, her sevincimizde ve her hüznümüzde, onlar bizimle birlikte. Zihnimizin derin köşelerinde saklanan ve aslında bizim her bir hissimizi belirleyen bu duygular, kim olduğumuzu ve neler hissettiğimizi şekillendiriyor.
Zihnine hangi duygu hakim?
Haydiiii teste
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Geleceğe dair düşüncelerini nasıl tanımlarsın?
4. Zor bir sınav ya da sunum öncesi nasıl hissedersin?
5. Bir işte başarısız olduğunda ne düşünürsün?
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6. Hayatında bir düzenin var mı?
7. Kendine güvenin ne seviyededir?
8. Eleştirilmek seni demoralize eder mi?
9. Hayatındaki en zor anı nasıl tanımlarsın?
10. Son olarak sen hangisisin?
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Güç
Cesaret
Kaygı
Umut
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