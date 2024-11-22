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Münevver Karabulut’un Babasından Açıklama: “Şimdilik İkna Olduk”

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Münevver Karabulut’un Babasından Açıklama: “Şimdilik İkna Olduk”

Cem Garipoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.11.2024 - 10:08

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun geçtiğimiz günlerde mezarı açılmış ve fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Yapılan incelemede, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti. Savcılık, açılan soruşturmayı takipsizlik vererek sonuçlandırmıştı. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, yaptığı açıklamada “Şimdilik ikna olduk” ifadelerini kullandı.

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Cem Garipoğlu’nun ölüp ölmediği kamuoyunda tartışılınca Münevver Karabulut ailesinin başvurusu sonrasında mezar açılmış ve alınan örnekler Garipoğlu ailesinden alınan örneklerle eşleşmişti.

Cem Garipoğlu’nun ölüp ölmediği kamuoyunda tartışılınca Münevver Karabulut ailesinin başvurusu sonrasında mezar açılmış ve alınan örnekler Garipoğlu ailesinden alınan örneklerle eşleşmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, DNA kayıtlarının eşleşmesi sonrasında takipsizlik kararı vermişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, DNA kayıtlarının eşleşmesi sonrasında takipsizlik kararı vermişti.

Kanal D Haber’e açıklamalarda bulunan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, “Şimdilik ikna oldum” ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber’e açıklamalarda bulunan Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, “Şimdilik ikna oldum” ifadelerini kullandı.

"Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum... Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani"

"Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum... Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani"

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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