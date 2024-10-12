Cem Garipoğlu’nun Annesi Tülay Garipoğlu: "Oğlum Öldüğü Gün Cezaevine Gittiler"

'Münevver öldükten sonra ben Süreyya Bey ile Bahçelievler'de buluşup taziyede bulundum. Ailece üzüntümü dile getirdim. Oğlum cezaevinde öldüğü gün Avukat Rezzan, anne ve babası Silivri'ye gitmişler. Orada kamera karşısına geçip 'Ölen Cem Garipoğlu'dur' açıklaması yapmışlar. Ayrıca avukat Rezzan'ın cezaevinde hiç kimsenin kaçma ihtimali olmadığına dair açıklamaları vardır. Yeter artık lütfen. Anne babanın mezar açılsın isteğine de eşim dilekçe ile birkaç yıl önce onay verdi.”