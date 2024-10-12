Cem Garipoğlu’nun Annesi Tülay Garipoğlu: "Oğlum Öldüğü Gün Cezaevine Gittiler"
Cem Garipoğlu’nun Annesi Tülay Garipoğlu: "Oğlum Öldüğü Gün Cezaevine Gittiler"
Münevver Karabulut’u canice öldüren, geçtiğimiz günlerde de mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu yıllar sonra ilk kez konuştu.
'Bir tane canım var eğer Münevver kızımı getirebilsem seve seve onun yerine ben yatardım' diyen anne Garipoğlu cinayetin ardından yaptığı görüşmeyi anlattı.
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Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun intihar edip etmediğine yönelik şüpheler sürerken mezarı açıldı ve Adli Tıp Kurumu kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.
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Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından yıllar süren sessizliğini bozdu.
"Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut’un annesi) acıyın lütfen" diyen Garipoğlu'na, Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut’tan cevap gelmişti.
Karabulut yaptığı açıklamada, “Bu caninin annesi bana değil de Nagihan Hanıma acıyın demiş. Kendisine soruyorum” diyen Nagihan Karabulut “Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı?” ifadelerini kullanmıştı.
Anne Tülay Garipoğlu bir kez daha Ekol TV'ye yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verirken, şu ifadeleri kullandı;
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