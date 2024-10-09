Münevver Karabulut’un Annesi Konuştu: “Kimse Bana Cem Garipoğlu Öldü Demesin!”
Münevver Karabulut’un Annesi Konuştu: “Kimse Bana Cem Garipoğlu Öldü Demesin!”
Cem Garipoğlu tarafından vahşi şekilde katledilen Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, uzun süren sessizliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu’nun sözlerine tepki gösteren anne Karabulut, Cem Garipoğlu’nun öldüğüne de kesinlikle inanmadığını söyledi.
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2009 yılında Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmiş ancak kamuoyundaki ölmediğine dair iddialar sonrasında Garipoğlu’nun mezarı açılmıştı.
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Adli Tıp’ın raporunda, mezardaki kişi ile Garipoğlu ailesinden alınan örneklerin uyumlu olduğu yer almıştı. Ancak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir rapora itiraz edeceklerini açıklamıştı.
Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu ise dün açıklamada bulunmuş ve “Bana acımıyorsanız, Nagihan Karabulut’a acıyın” demişti.
Oda TV’ye konuşan Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, Tülay Garipoğlu’na tepki gösterdi.
"Bu caninin annesi 'Bana değil de Nagihan Hanım'a acıyın lütfen' demiş. Kendisine soruyorum, oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Bu caniyi 197 gün boyunca saklayıp adalete teslim etmezken kendisi bana acıdı mı? Adli Tıp'ta, yargıda, emniyette dosyanın üstünü örtmek için yaptıklarından sonra bana acıdı mı? Kan gölüne dönen evi temizleyip, kızımın kafasını kestikleri testereyi saklarken bana acıdı mi? Mahkeme kendisini bundan mahkum ederken bana acıdı mı? Kanlı kanepede çocuklarıyla birlikte mutlu aile pozları verirken, kahkaha atarken bana acıdı mi? Her yıl 3 Mart’ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mi? 15 yıldır bir defa başsağlığı dilemeyip, rahmet dileklerini iletmediğinde bana acıyor muydu?”
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“Bir de Orhan Şahin denilen avukatları çıkıp, ben kanlı kanepedeki kahkahaları ve fotoğrafı görmedim, hatırlamıyorum diyor. Adli Tıp’ta, emniyette ve yargıda yaşattığı skandalları hatırlıyor mu Orhan Şahin? Bunlar insan değil, insanlıktan nasibini almamışlar, vicdanları yok. Mezarlık demeye bin şahit ister, hiçbir şey yok, Adli Tıp'tan cesedi almaya bile avukatları Orhan Şahin’i gönderiyorlar."
"Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Avukatıma da fethi kabir için de, rapora itiraz için de biz aile olarak talepte bulunduk. Onları Allah’a havale ediyorum, bu dünyada da, öbür dünyada da insanlıktan nasibini almamış olan bu Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Şimdi çıkıp yaptıkları bunca pisliğe rağmen kendilerini mağdur duruma düşürmeye çalışıyorlar, benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar. Cem Garipoğlu’nun öldüğüne inanmıyorum. Kızımın kanının yerde kalmaması için sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek."
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