Cem Garipoğlu’nun Annesinden Açıklama: “Artık Konuşulacak Bir Şey Kalmadı”

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun geçtiğimiz hafta mezarı açılmış ve kimlik tespiti için DNA testi yapılmıştı. Yayınlanan raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti. Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım” ifadelerini kullandı.