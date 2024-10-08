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Cem Garipoğlu’nun Annesinden Açıklama: “Artık Konuşulacak Bir Şey Kalmadı”

Cem Garipoğlu’nun Annesinden Açıklama: “Artık Konuşulacak Bir Şey Kalmadı”

Cem Garipoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 23:13

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun geçtiğimiz hafta mezarı açılmış ve kimlik tespiti için DNA testi yapılmıştı. Yayınlanan raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespit edilmişti. Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım” ifadelerini kullandı.

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2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış ve örnekler Garipoğlu ailesiyle karşılaştırılmıştı.

2009 yılında Münevver Karabulut’u katleden ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış ve örnekler Garipoğlu ailesiyle karşılaştırılmıştı.

Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespiti yapılmıştı.

Adli Tıp’ın hazırladığı raporda, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu tespiti yapılmıştı.

Ekol TV’den Gizem Gündoğdu’ya konuşan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, “Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadı” dedi.

Ekol TV’den Gizem Gündoğdu’ya konuşan Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu, “Artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadı” dedi.

Kaynak

Anne Garipoğlu, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut’un annesi) acıyın lütfen" ifadelerini kullandı.

Anne Garipoğlu, “Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafın da ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a (Münevver Karabulut’un annesi) acıyın lütfen" ifadelerini kullandı.

Anne Tülay Makbule Garipoğlu, katil oğlunun işlediği cinayetin delillerini sakladığı gerekçesiyle 'suç delillerini gizleme ve değiştirme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Tülay Makbule Garipoğlu, bir süre cezaevinde yatmış, cezasının geri kalan kısmını da denetimli serbestlikte kamu göreviyle geçirmişti.

Anne Tülay Makbule Garipoğlu, katil oğlunun işlediği cinayetin delillerini sakladığı gerekçesiyle 'suç delillerini gizleme ve değiştirme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Tülay Makbule Garipoğlu, bir süre cezaevinde yatmış, cezasının geri kalan kısmını da denetimli serbestlikte kamu göreviyle geçirmişti.

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