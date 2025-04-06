Gözlerinizi Kapattığınızda Çocukluğunuza Işınlanacağınız Şarkılar
Gözlerinizi Kapattığınızda Çocukluğunuza Işınlanacağınız Şarkılar
Geçmişin tozlu sayfalarını aralamaya hazır mısın? Gözlerini kapattığın anda çocukluğunun en güzel anlarını düşünürken aklına gelen şarkıları şöyle bir düşün bakalım... Sana yardımcı olmak için biz sevebileceğin birkaç parçayı çoktan hazırladık bile!
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1. Ünzile
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2. Kirli Beyaz Kedi
3. Küçük Prens
4. Eksik Bir Şey
5. Kızım
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6. Ağlama Bebeğim
7. Yıkılmam Asla
8. Sarı Kurdeleler
9. Bu Son Olsun
10. Bu Kadarız
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11. Yıldızlara bak
12. Aldım Başımı Gidiyorum
13. Peşindeyim Kendimin
14. Gelir Miyim?
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