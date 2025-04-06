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Gözlerinizi Kapattığınızda Çocukluğunuza Işınlanacağınız Şarkılar

etiket Gözlerinizi Kapattığınızda Çocukluğunuza Işınlanacağınız Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.04.2025 - 18:01

Geçmişin tozlu sayfalarını aralamaya hazır mısın? Gözlerini kapattığın anda çocukluğunun en güzel anlarını düşünürken aklına gelen şarkıları şöyle bir düşün bakalım... Sana yardımcı olmak için biz sevebileceğin birkaç parçayı çoktan hazırladık bile!

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1. Ünzile

2. Kirli Beyaz Kedi

3. Küçük Prens

4. Eksik Bir Şey

5. Kızım

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6. Ağlama Bebeğim

7. Yıkılmam Asla

8. Sarı Kurdeleler

9. Bu Son Olsun

10. Bu Kadarız

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11. Yıldızlara bak

12. Aldım Başımı Gidiyorum

13. Peşindeyim Kendimin

14. Gelir Miyim?

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