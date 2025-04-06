Gözlerinizi Kapattığınızda Çocukluğunuza Işınlanacağınız Şarkılar

Geçmişin tozlu sayfalarını aralamaya hazır mısın? Gözlerini kapattığın anda çocukluğunun en güzel anlarını düşünürken aklına gelen şarkıları şöyle bir düşün bakalım... Sana yardımcı olmak için biz sevebileceğin birkaç parçayı çoktan hazırladık bile!