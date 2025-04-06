Dünyaya Yayılan Pikachu’yu Paylaşamayanlardan Ankara’daki Yağmur Fotoğrafçısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Twitter'ın mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de sahnede yerlerini aldılar. Biz de geleneği bozmayarak, günü en popüler tweetlerle sonlandırıyoruz. Bakalım bugün hangi kullanıcıların tweetleri geniş kitlelere ulaşmış ve kimlerin esprili yorumlarıyla kahkahalar attırmış, hep birlikte görelim.

Keyifli okumalar 💃