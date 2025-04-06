Dünyaya Yayılan Pikachu’yu Paylaşamayanlardan Ankara’daki Yağmur Fotoğrafçısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dünyaya Yayılan Pikachu’yu Paylaşamayanlardan Ankara’daki Yağmur Fotoğrafçısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Twitter'ın mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de sahnede yerlerini aldılar. Biz de geleneği bozmayarak, günü en popüler tweetlerle sonlandırıyoruz. Bakalım bugün hangi kullanıcıların tweetleri geniş kitlelere ulaşmış ve kimlerin esprili yorumlarıyla kahkahalar attırmış, hep birlikte görelim.
Keyifli okumalar 💃
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Harika fikir
Kimse bu fotoğrafçı derhal ortaya çıkmalı.
Bir problemin olduğunu aklında tutabilmiş yine de
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ChatGPT hepimizi yavaş yavaş şizofren yapıyor derken biz de onu delirtiyoruz galiba
Görenler önce paylaşsın sonra marteniçkalarını ağaca assın ❤️
İstanbul'a şu şekil yabancı olacaksın
Çok geçerli bir sebep
İşte o mümkün değil
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Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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