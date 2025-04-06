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Dünyaya Yayılan Pikachu’yu Paylaşamayanlardan Ankara’daki Yağmur Fotoğrafçısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dünyaya Yayılan Pikachu’yu Paylaşamayanlardan Ankara’daki Yağmur Fotoğrafçısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 18:11

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Twitter'ın mizah ustaları, her zamanki gibi bugün de sahnede yerlerini aldılar. Biz de geleneği bozmayarak, günü en popüler tweetlerle sonlandırıyoruz. Bakalım bugün hangi kullanıcıların tweetleri geniş kitlelere ulaşmış ve kimlerin esprili yorumlarıyla kahkahalar attırmış, hep birlikte görelim.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Harika fikir

Harika fikir
twitter.com

Kimse bu fotoğrafçı derhal ortaya çıkmalı.

Kimse bu fotoğrafçı derhal ortaya çıkmalı.
twitter.com

Dizinin hayranları zaten üzgünken iyice sinirlendirmeyin 😅

Bir problemin olduğunu aklında tutabilmiş yine de

Bir problemin olduğunu aklında tutabilmiş yine de
twitter.com
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ChatGPT hepimizi yavaş yavaş şizofren yapıyor derken biz de onu delirtiyoruz galiba

ChatGPT hepimizi yavaş yavaş şizofren yapıyor derken biz de onu delirtiyoruz galiba
twitter.com

Görenler önce paylaşsın sonra marteniçkalarını ağaca assın ❤️

Görenler önce paylaşsın sonra marteniçkalarını ağaca assın ❤️
twitter.com

İstanbul'a şu şekil yabancı olacaksın

İstanbul'a şu şekil yabancı olacaksın
twitter.com

Çok geçerli bir sebep

Çok geçerli bir sebep
twitter.com

İşte o mümkün değil

İşte o mümkün değil
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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