Eyleme Kendi Ekrem İmamoğlu’nu Getiren Hatay’dan Aşkın Bedava Oluşuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Hafta sonuna girerken haftanın yorgunluğunu günün tweetleriyle atıyoruz. Her gün olduğu gibi bugün de twitter mizahşörleri iş başındaydı. Biz de yine her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.

Keyifli okumalar 💃