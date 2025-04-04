Eyleme Kendi Ekrem İmamoğlu’nu Getiren Hatay’dan Aşkın Bedava Oluşuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Eyleme Kendi Ekrem İmamoğlu’nu Getiren Hatay’dan Aşkın Bedava Oluşuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Hafta sonuna girerken haftanın yorgunluğunu günün tweetleriyle atıyoruz. Her gün olduğu gibi bugün de twitter mizahşörleri iş başındaydı. Biz de yine her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bakalım bugün kimlerin tweetleri viral olmuş, kimler yazdıklarıyla güldürmüş.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Türk insanının anında kar hesabı yapma huyu.
Doğrusunu unutturdu.
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Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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