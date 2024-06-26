Psikoloji Testine Göre Senin İçindeki Acı Dindi mi?
Psikoloji Testine Göre Senin İçindeki Acı Dindi mi?
Senin içindeki acı dindi mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Durup dururken ağlıyor musun?
4. Peki en mutlu olduğun anlarda birden biri sessizleşiyor musun?
5. Kendin için gelecek planların var mı?
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6. Hayatın boş ve anlamsız olduğunu düşünüyor musun?
7. Sence senin kıskanılan bir hayatın var mı?
8. Sen değiştin mi?
9. Kendini eksik hissediyor musun?
10. Son olarak duygularını gizler misin?
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Senin acın henüz dinmedi!
Senin acın dinmiş!
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