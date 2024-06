Psikoloji Testine Göre Senin İçindeki Acı Dindi mi?

Senin acın henüz dinmedi, içindeki yara hala taptaze duruyor ve her geçen gün daha da derinleşiyor gibi hissediyorsun. Bu acı, geçecek gibi görünmüyor ve zaman geçtikçe yerine kök salıyor. Belki de asıl sorun, acının seninle birlikte olmasını istemen. Belki de bu acı, geçtiğinde yaşadıklarını unutmak ve onları kaybetmekten korkmanla ilgili. Gözlerini kapattığında, o ilk günkü gibi canlı ve keskin hissediyorsun acını. Her an, geçmişin seni bir kez daha sarhoş edecek ve yaralarını tekrar açacak gibi. O yüzden belki de bilinçli olarak acını besliyorsun, çünkü onun varlığı geçmişinle olan bağını koruyor gibi geliyor sana. Acının bittiği bir hayatı düşünmek bile korkutucu gelebilir sana. Çünkü acı, senin hatıralarını, duygularını ve hatta kimliğini belirliyor gibi hissediyorsun. Belki de bu yüzden, acının seninle birlikte kalmasını, seni tanımlamasını istiyorsun. Ancak bil ki, acıyla olan bu ilişki uzun vadede sana zarar verebilir. Acının seni esir almasına izin vermek, geçmişin güzelliklerinden de mahrum kalmana neden olabilir. Belki de zamanla, acının yarattığı bu karanlık bulutların arasından sıyrılıp, yeniden hayatın güzelliklerini görmeye başlayabilirsin. Unutma ki, acı geçmişi silemez. Yaşadıklarını unutmak zorunda değilsin. Ancak acı, onların seni geleceğin güzelliklerinden mahrum bırakmasına da izin vermemeli. Geçmişi anmak ve hatırlamak ile geleceğe umutla bakmak arasında bir denge kurabilirsin. Belki de zamanla, acının rehberliğinde değil, kendi iç sesin ve umut dolu düşüncelerinle ilerlemeyi başarabilirsin.