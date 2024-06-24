Senin İçin Bu Yaz "O Yaz" mı?
Senin İçin Bu Yaz "O Yaz" mı?
Beklentirlere girdiğimiz aşk, iş, kariyer, eğitim, aile hayatlarımızda düze çıkmak istediğimiz kim bilir kaç yaz geçirdik? Evet bu test işte bu sorunun cevabını veriyor. Senin için bu yaz 'o yaz' mı?
Haydi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayattan istediğin şey ne?
4. Peki hayatının durgun bir döneminde misin?
5. Sence senin değişime ihtiyacın var mı?
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6. Bu yaz görüntülerinden birini seç bakalım!
7. Sence hayatının en iyi günleri geri de mi kaldı yoksa daha gelmedi mi?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Evetttt bu yaz "o yaz"
Maalesef senin için bu yaz da "o yaz" değil!
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