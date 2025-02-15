Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Kaza Geçirdi
Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek Kaza Geçirdi
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi.
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan oyuncusu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
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Dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini duyurdu.
Civelek paylaşımında, "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik" diye yazdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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