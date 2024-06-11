Sen Acı mısın Tatlı mısın Yoksa Ekşi misin?
Sen Acı mısın Tatlı mısın Yoksa Ekşi misin?
Sen acı mısın tatlı mısın yoksa ekşi misin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bir ortama girdin ilk kelimen hangisi?
4. Sen bir hayvan olsan hangisi olmak isterdin?
5. Peki neyi asla unutmazsın?
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6. Bir yemek siparişi verdin ve yanlış geldi ne yaparsın?
7. Biraz da özel hayat. Sevgilin sizin için özel bir günü unuttu ne yaparsın?
8. Sevmediğin bir insanla aynı ortamda olursan nasıl davranırsın?
9. Kendi dobralığına bir yüzde ver bakalım!
10. Son olarak en yakın arkadaşın neden en yakın arkadaşın?
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Sen acısın!
Sen tatlısın!
Sen ekşisin!
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