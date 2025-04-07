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Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan İsimlerden Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na Sevk Ediliyor

Ekrem İmamoğlu ile Birlikte Tutuklanan İsimlerden Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'na Sevk Ediliyor

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 10:04 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 10:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor.

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Silivri Cezaevinde tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cezaevinde tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Polat’ın avukatı Erkam Erdem, yaptığı açıklamada müvekkilinin Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceğini duyurdu.

'Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor.' diyen Av. Erkam Erdem, sürecin detayları hakkında henüz net bir bilgi olmadığını, ancak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Erdem 'Son on gündür yaşadığımız tüm sürecin neticesinde bugün Adli Tıp Kurumu’nun Mahir Polat hakkında bir karar vermesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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