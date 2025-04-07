“Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Yeni Ekonomi Kadrosu Kurulacak, Başına da Hafize Gaye Erkan Atanacak” İddiası

'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programı sabote eden siyasi operasyonun sonuçlarıyla boğuşurken, Saray’ın yeni planlar yaptığı iddia ediliyor.

Merkez Bankası Başkanlığı döneminde pek de uyumlu çalışamadığı Hafize Gaye Erkan’ın atanacağı iddia edilen yeni görev, kulislerde dalgalanmaya neden oldu. Ayrıca Erkan’ın bu göreve getirilmesinde ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la dostluğunun etkili olacağı iddiası, tartışma yarattı.

Şimdi, 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynaklan Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, “Yatırım ve Finans Ofisi” oluşturulmasının ardından Erkan’ın ismi yine ortaya atıldı. Ofisin başkanlığına getirileceğine ilişkin kulis bilgileri haber olarak paylaşıldı.

Bu iddialar hem nedeni hem de sonuçları konusunda kulisleri hareketlendirdi. Bayram rehavetine rağmen, ekonomideki dalgalanmayı yakından izleyenler, bunun gerçekliği ve yaratacağı sorunlar konusunda ilginç saptamalar da bulunuyorlar. İki farklı bakış açısı var.”