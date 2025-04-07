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“Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Yeni Ekonomi Kadrosu Kurulacak, Başına da Hafize Gaye Erkan Atanacak” İddiası

“Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Yeni Ekonomi Kadrosu Kurulacak, Başına da Hafize Gaye Erkan Atanacak” İddiası

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 09:41

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi'nin başkanlığına eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanacağı iddiasının, iktidar kulislerinde ‘alternatif bir ekonomi yönetimi oluşmasını sağlayacağı' ve 'iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağı' endişesi yarattığını yazdı.

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/nur...
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Nuray Babacan, "Saraya yeni ekonomi kadrosu" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

Nuray Babacan, "Saraya yeni ekonomi kadrosu" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:

'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programı sabote eden siyasi operasyonun sonuçlarıyla boğuşurken, Saray’ın yeni planlar yaptığı iddia ediliyor.

Merkez Bankası Başkanlığı döneminde pek de uyumlu çalışamadığı Hafize Gaye Erkan’ın atanacağı iddia edilen yeni görev, kulislerde dalgalanmaya neden oldu. Ayrıca Erkan’ın bu göreve getirilmesinde ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la dostluğunun etkili olacağı iddiası, tartışma yarattı.

Şimdi, 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynaklan Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, “Yatırım ve Finans Ofisi” oluşturulmasının ardından Erkan’ın ismi yine ortaya atıldı. Ofisin başkanlığına getirileceğine ilişkin kulis bilgileri haber olarak paylaşıldı.

Bu iddialar hem nedeni hem de sonuçları konusunda kulisleri hareketlendirdi. Bayram rehavetine rağmen, ekonomideki dalgalanmayı yakından izleyenler, bunun gerçekliği ve yaratacağı sorunlar konusunda ilginç saptamalar da bulunuyorlar. İki farklı bakış açısı var.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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