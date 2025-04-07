“Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Yeni Ekonomi Kadrosu Kurulacak, Başına da Hafize Gaye Erkan Atanacak” İddiası
“Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Yeni Ekonomi Kadrosu Kurulacak, Başına da Hafize Gaye Erkan Atanacak” İddiası
Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yazarlar/nur...
Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi'nin başkanlığına eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanacağı iddiasının, iktidar kulislerinde ‘alternatif bir ekonomi yönetimi oluşmasını sağlayacağı' ve 'iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağı' endişesi yarattığını yazdı.
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Nuray Babacan, "Saraya yeni ekonomi kadrosu" başlıklı yazısında, şunları kaleme aldı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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