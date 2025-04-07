Ticaret Bakanlığı’ndan Limon Kararı: Limon İhracatı Durduruldu!
Ticaret Bakanlığı’ndan Limon Kararı: Limon İhracatı Durduruldu!
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak limon ürününün yurt içerisindeki arz ve talep dengesinin korunması amacıyla limon ihracatı Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde durduruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir” denildi.
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Ticaret Bakanlığı'ndan limon ihracatının durdurulması hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:
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Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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