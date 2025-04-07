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Ticaret Bakanlığı’ndan Limon Kararı: Limon İhracatı Durduruldu!

Ticaret Bakanlığı’ndan Limon Kararı: Limon İhracatı Durduruldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 07.04.2025 - 09:10

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak limon ürününün yurt içerisindeki arz ve talep dengesinin korunması amacıyla limon ihracatı Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde durduruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir” denildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan limon ihracatının durdurulması hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı'ndan limon ihracatının durdurulması hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, limon ihracatının 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

'Bilindiği üzere, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle, tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve yurt dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda yerli üretimin korunması ve arttırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Ticaret Bakanlığımızca kullanılmaktadır. Diğer taraftan, yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay illerimizde yaşanan don vakalarına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde, gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapılan koordinasyon neticesinde, limon ürününün, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren ülkemizden ihracatının geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde, gerekli ilave tedbirler değerlendirilecektir. Önümüzdeki dönemde de Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi kararlılıkla başvurulacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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