Cüneyt Özdemir'den Berhan Şimşek'e "Tiyatro" Tepkisi Geldi
Cüneyt Özdemir'den Berhan Şimşek'e "Tiyatro" Tepkisi Geldi
CHP Olağanüstü Kurultayı için adaylığını açıklayan Berhan Şimşek gerekli belgeleri ve imza sayısına ulaşamadığı için Özgür Özel'le yarışamadı. Şimşek, 'beş dakika geciktiklerini' söyledi. Ancak kurultay divanından ellerinde hiçbir belge olmadığı iddia edildi.
Berhan Şimşek'in kurultay çıkışındaki sert açıklamaları da tepki çekmişti. Özellikle sosyal medyada İmamoğlu'nun tutuklanması ve 301 gencin tutuklanması gibi konularda hiç ses çıkarmaması eleştiri konusuydu. Berhan Şimşek'e bir eleştiri de gazeteci Cüneyt Çakır'dan geldi.
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Berhan Şimşek'in CHP'deki adaylık süreci krize döndü.
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Berhan Şimşek buna rağmen kurultay çıkışında sert açıklamalar yaptı.
Cüneyt Özdemir yaşananları "şaka olmalı" diyerek özetledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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