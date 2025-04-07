Cüneyt Özdemir'den Berhan Şimşek'e "Tiyatro" Tepkisi Geldi

CHP Olağanüstü Kurultayı için adaylığını açıklayan Berhan Şimşek gerekli belgeleri ve imza sayısına ulaşamadığı için Özgür Özel'le yarışamadı. Şimşek, 'beş dakika geciktiklerini' söyledi. Ancak kurultay divanından ellerinde hiçbir belge olmadığı iddia edildi.

Berhan Şimşek'in kurultay çıkışındaki sert açıklamaları da tepki çekmişti. Özellikle sosyal medyada İmamoğlu'nun tutuklanması ve 301 gencin tutuklanması gibi konularda hiç ses çıkarmaması eleştiri konusuydu. Berhan Şimşek'e bir eleştiri de gazeteci Cüneyt Çakır'dan geldi.