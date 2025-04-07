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Cüneyt Özdemir'den Berhan Şimşek'e "Tiyatro" Tepkisi Geldi

Cüneyt Özdemir'den Berhan Şimşek'e "Tiyatro" Tepkisi Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.04.2025 - 09:49

CHP Olağanüstü Kurultayı için adaylığını açıklayan Berhan Şimşek gerekli belgeleri ve imza sayısına ulaşamadığı için Özgür Özel'le yarışamadı. Şimşek, 'beş dakika geciktiklerini' söyledi. Ancak kurultay divanından ellerinde hiçbir belge olmadığı iddia edildi. 

Berhan Şimşek'in kurultay çıkışındaki sert açıklamaları da tepki çekmişti. Özellikle sosyal medyada İmamoğlu'nun tutuklanması ve 301 gencin tutuklanması gibi konularda hiç ses çıkarmaması eleştiri konusuydu. Berhan Şimşek'e bir eleştiri de gazeteci Cüneyt Çakır'dan geldi.

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Berhan Şimşek'in CHP'deki adaylık süreci krize döndü.

Berhan Şimşek'in CHP'deki adaylık süreci krize döndü.

Berhan Şimşek kurultaya bir gece kala adaylık açıkladı ancak kendi iddiasına göre belgeleri vermekte beş dakika geciktiği için kurultaya aday olamadı. Divan Başkanı, beş dakika değil Özgür Özel'in konuştuğu bir buçuk saatlik süre boyunca Berhan Şimşek'in yeterli sayıya ulaşan belgeyi kendilerine iletemediğini söyledi.

Berhan Şimşek buna rağmen kurultay çıkışında sert açıklamalar yaptı.

Berhan Şimşek buna rağmen kurultay çıkışında sert açıklamalar yaptı.

Şimşek, kendisinin duvarlara CHP yazdığı zamanlarda Özgür Özel ve çevresinin tablalı don giydiğini belirterek haksızlığa uğradığını iddia etti. Bu açıklamaları kurultay çıkışındaki CHP'lilerin de sosyal medyanın da tepkisini çekti. Bir tepki de Cüneyt Özdemir'den geldi.

Cüneyt Özdemir yaşananları "şaka olmalı" diyerek özetledi.

Cüneyt Özdemir yaşananları "şaka olmalı" diyerek özetledi.

Cüneyt Özdemir X'te yaptığı paylaşımda 'Berhan Şimşek'in dünkü tiyatrosu bir şaka olmalı ama ne kadar gülebiliriz bilmiyorum!' dedi.

Özdemir, Şİmşek'e olan eleştirilerini 'Ekrem İmamoğlu hapiste adamın derdine bak...Utanma, semt adıymış demek ki İstanbul'da!' diyerek tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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