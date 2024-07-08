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Takıntıların Senin Hayatını Engelliyor mu?

Takıntıların Senin Hayatını Engelliyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.07.2024 - 15:01

Takıntıların senin hayatını engelliyor mu?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım geceleri nasıl uyursun?

3. Söyle bakalım geceleri nasıl uyursun?

4. Sevdiğin kişiler hep yanında olsun ister misin?

5. Bu hayattan büyük beklentilerin var mı?

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6. Hedefine veya isteklerine ulaşmak için her şeyi yapar mısın?

7. Senin düşüncelerinden farklı düşünen insanların yanında mutsuz olur musun?

8. En iyisini elde etmek için uzun süre düşünür müsün?

9. Şu an istediğin hayatı mı yaşıyorsun?

10. Son olarak senin çok isteyip vazgeçmek zorunda olduğun şeyler oldu mu?

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Takıntıların senin hayatını engelliyor!

Hayatının her köşesini kaplayan takıntıların, adeta bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettiriyor seni. Her gün aynı döngüde, aynı korkularla ve aynı endişelerle uyanıyorsun. Hayatının tadını çıkarman gereken anlar bile, kafandaki bu takıntılı düşünceler yüzünden gölgeleniyor. Adeta bir kabus gibi sürekli peşini bırakmayan bu takıntılar, hayatının kontrolünü elinden alıyor. Her zaman bir adım ötesinde bekleyen bu korkular, insan ilişkilerini bile zedeliyor. İnsanlardan kopamıyorsun, onları hayatında tutmak için çırpınıyorsun. Ancak bu durum, hayatında sana nefes alacak bir alan bırakmıyor. Adeta bir boğulma hissi, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu durum, artık bir sorun olmaktan çıktı ve hayatını tamamen ele geçirdi. Takıntıların, hayatının yönetimini ele geçirdi ve seni bir kukla haline getirdi. Ancak unutma ki, bu durumdan çıkmak senin elinde. Takıntılarından, korkularından ve endişelerinden uzaklaşmak için adım atmalısın. Kendi hayatının kontrolünü yeniden ele geçirmeli ve takıntılarınla savaşmalısın. Unutma, hayat senin ve senin kontrolünde olmalı.

Takıntıların senin hayatında küçük bir pürüzden başka bir şey değil.

Hayatınızı takıntılarınızın belirlemesine izin vermiyorsunuz. Belki de siz, hayatınız boyunca sadece bir avuç şeyi takıntı haline getirmiş bir bireysiniz. Herhangi bir durumla karşılaştığınızda, onu gereğinden fazla büyütmeden, doğal akışına bırakmayı tercih ediyorsunuz. Her ne olursa olsun, yaşadıklarınızı küçümsemiyor, önemsizleştirmiyor ve bu durumlarla başa çıkmakta zorlandığınızda bile ne kendinizi ne de hayatınızı suçlamıyorsunuz. Hayatınızda, sizin için değerli olan şeylere önem veren biri olduğunuz çok açık. Tabii ki, her insan gibi sizin de kendi kaygılarınız ve endişeleriniz var. Ancak, bu duyguların sizi ele geçirmesine, hayatınızı yönetmesine asla izin vermiyorsunuz. Bunun yerine, onları kabul ediyor ve onlarla başa çıkmak için gereken adımları atıyorsunuz. Sizin bu özelliğiniz, hayatınızın her alanında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Kendi değerlerinize ve inançlarınıza sadık kalarak, hayatınızı kendi kontrolünüz altında tutmayı başarıyorsunuz. Bu durum, sadece sizin değil, çevrenizdeki insanların da hayranlıkla izlediği bir durum.

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Emel

Takıntıların senin hayatını engelliyor! Öylesine çözdüm, cevabı biliyordum. Öyle bir etkiliyor ki hem de ahhh şu takıntılarım 😢