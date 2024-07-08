Takıntıların Senin Hayatını Engelliyor mu?
Takıntıların Senin Hayatını Engelliyor mu?
Takıntıların senin hayatını engelliyor mu?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım geceleri nasıl uyursun?
4. Sevdiğin kişiler hep yanında olsun ister misin?
5. Bu hayattan büyük beklentilerin var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hedefine veya isteklerine ulaşmak için her şeyi yapar mısın?
7. Senin düşüncelerinden farklı düşünen insanların yanında mutsuz olur musun?
8. En iyisini elde etmek için uzun süre düşünür müsün?
9. Şu an istediğin hayatı mı yaşıyorsun?
10. Son olarak senin çok isteyip vazgeçmek zorunda olduğun şeyler oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takıntıların senin hayatını engelliyor!
Takıntıların senin hayatında küçük bir pürüzden başka bir şey değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Takıntıların senin hayatını engelliyor! Öylesine çözdüm, cevabı biliyordum. Öyle bir etkiliyor ki hem de ahhh şu takıntılarım 😢