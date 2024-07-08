Sen Hangi Mitoloji Karakterisin?
Sen Hangi Mitoloji Karakterisin?
Hepimizin mitolojiyle ilgili az çok bir bilgisi vardır. Bu testte seçtiğin cevaplara göre bakalım sen hangi mitolojik karaktersin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Cinsiyetini seçer misin?
3. Bir gününü nasıl geçirmek isterdin?
4. Bir renk seçmen gerekirse bunlardan hangisi olur?
5. Hangi özellik seni tanımlar?
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6. Bir hayvan seçer misin?
7. Hangi element seni temsil ediyor?
8. En çok hangi yeteneği istersin?
9. Sen nasıl bir lider olursun?
10. Son olarak en çok hangi mitolojik yer seni çekiyor?
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Sen Ares gibi savaş tanrısısın!
Sen Artemis gibi doğa tanrıçasısın!
Sen Poseidon gibi deniz tanrısısın!
Sen Athena gibi bilgelik tanrıçasısın!
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