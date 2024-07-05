Hangi Türk Dizisine Aitsin?
Hangi Türk Dizisine Aitsin?
Bakalım sen verdiğin cevaplara göre hangi diziye aitsin?
Hadi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hafta sonları nasıl vakit geçirirsin?
4. Bir karakterde en çok neye dikkat edersin?
5. Favori film türün nedir?
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6. Bir tatil planlasan nereye gitmek istersin?
7. Hangi müzik türünü daha çok dinlersin?
8. Hangi spor dalı seni daha çok çeker?
9. En sevdiğin yemek hangisi?
10. Son olarak bir dizide hangi tema seni daha çok çeker?
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Senin dizin Bahar!
Senin dizin Aşk-ı Memnu!
Senin dizin Ezel!
Senin dizin Kızılcık Şerbeti!
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