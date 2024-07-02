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Son 5 Yılın En Başarılı Yaz Dizisini Seçiyoruz!

Son 5 Yılın En Başarılı Yaz Dizisini Seçiyoruz!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:31

Televizyon ekranlarında sezon bitince hayatımıza adeta güneş gibi doğan hatta bazen başarısıyla sezonda da devam eden yaz dizileri bizim için kurtarıcı oluyor. Yazın ne izleyeceğiz derdini bitiren son5 yılın en iyi yaz dizisini seçiyoruz!

Ankete katıl, en iyi yaz dizisini bulmamıza yardım et!

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Sence son 5 yılın en iyi yaz dizisi hangisi?

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