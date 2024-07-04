Bir Ortamda Öne Çıkan Özelliğin Ne?
Bir Ortamda Öne Çıkan Özelliğin Ne?
Herkesin bulunduğu ortamda öne çıkan bir özelliği vardır. Bakalım seninki ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hafta sonunu nasıl geçirmekten hoşlanırsın?
4. Bir tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?
5. Bir arkadaşının doğum günü, ona ne yaparsın?
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6. Bir projede liderlik yapman gerekse nasıl bir lider olursun?
7. Stresli bir durumda nasıl başa çıkarsın?
8. Bir hobi seçmek zorunda olsan hangisini seçersin?
9. Bir arkadaşın sana sır verirse ne yaparsın?
10. Son olarak tatil için ideal yerin neresi?
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Sen yaratıcı kişiliğinle öne çıkıyorsun!
Sen mantığınla öne çıkıyorsun!
Sen sosyal ve samimi kişiliğinle öne çıkıyorsun!
Sen maceracı ve özgür kişiliğinle öne çıkıyorsun!
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