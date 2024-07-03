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Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?

Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 14:01

Hayatımızda değer verdiğimiz ve kaybetmekten korktuğumuz insanlar vardır. Bakalım senin kaybetmekten korktuğun kişi kim?

Hadi testee!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Senin için mutluluk ne?

4. Çok sık ağlar mısın?

5. Gelecek planı yaparken kimin fikirlerine ihtiyaç duyarsın?

5. Gelecek planı yaparken kimin fikirlerine ihtiyaç duyarsın?
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6. Sırlarını paylaşma konusunda nasılsın?

6. Sırlarını paylaşma konusunda nasılsın?

7. Hangi durumlar seni strese sokar?

7. Hangi durumlar seni strese sokar?

8. İnsanlara güvenebiliyor musun?

8. İnsanlara güvenebiliyor musun?

9. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?

9. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?

10. Asla tahammül edemediğin şey ne?

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11. Hayatında yeri doldurulamaz dediğin biri var mı?

12. Son olarak bunlardan birini seçer misin?

Senin en büyük korkun aileni kaybetmek!

Senin en büyük korkun aileni kaybetmek!

Senin bu hayatta en büyük korkun ailenden birini kaybetmek. Ailen senin için çok önemli. Sen ailene sonsuz bir sevgi ile bağlısın. Onlar senin güvenli bölgen işler kötü gittiğinde ilk koştuğun yer ailen .Onların eksikliği senin hayatında büyük bir boşluk oluşturur. Kendini en kötü hissettiğin anda elini her zaman tutmuşlar ve seni ayağa kaldırmışlar. En özel anlarında yanında her zaman aile üyelerinde yanı başında görmek istiyorsun. Ailenden tek bir kişinin bile eksikliği senin bir şeyler için ya bitişin ya da başlangıcın olur. Çünkü onların desteği senin için her şeyden önemli. Onların sana olan sevgileri seni daha güçlü biri haline getirmiş. bazen mesafeler olsa da siz sonsuz bir sevgiyle bağlısınız ve bunu hiç bir şey değiştiremez. Ailen seni her koşulda desteklemiş ve yanında olmuş. Düştüğünde elinden tutup kaldıracaklarını bilmen seni korkusuz biri yapmış. Senin hayatında olmamasından en korktuğun şey ailen. Çünkü aile senin için buz gibi karlı bir havada sığındığın sıcacık bir yuva adeta... Bu yüzden ailenden tek bir kişinin bile eksilmesi senin bu hayattaki en büyük korkun.

Senin kaybetmekten korktuğun kişi sevgilin!

Senin kaybetmekten korktuğun kişi sevgilin!

Sen en çok sevgilini kaybetmekten korkuyorsun. Sevgilin senin hayatında çok önemli bir yere sahip. Çünkü senin hem sevgilin, hem ailen, hem de arkadaşın olmuş. Onunla geçirdiğin her an senin için çok özel. Sevgilinle geçirdiğin en kötü anı bile hiçbir şeye değişmezsin. Bazen oturup hayatına girdiği için şükrettiğin günler bile oluyor. Bu yüzden çok şanslısın. Beraber yaptığınız en küçük aktivite bile seni deli gibi mutlu ediyor. Sevgilin senin yuvan olmuş resmen. Aranıza mesafeler girse bile kalpleriniz birbirine bağlı unutma. Onsuz bir hayat düşünemiyorsun ve bütün gelecek planlarının içinde sevgilin var. Onunla birlikte olmak kalbini sıcacık yapıyor. Yanında sevgilinin olduğunu bilmek seni daha güçlü bir insan haline getiriyor.  Onunla beraber hayata karşı dimdik durmak çok kolay. Beraber olduğunuz sürece atlatamayacağınız zorluk yok. İşte bu yüzden onu kaybetmek senin için bir yıkım olur ve kalbini kocaman bir boşluğa sürükler...

Sen kendini kaybetmekten korkuyorsun!

Sen kendini kaybetmekten korkuyorsun!

Sen kendini kaybetmekten korkuyorsun. Çünkü senin için kendini kaybetmek işlerin raydan çıkması demek. Sen hayatında kimse olmasa da yapabilirsin. Çünkü senin bu hayatta tek güvendiğin kişi sensin. Sırtını kimseye yaslamadan, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamak darbe yememenin tek yoludur. Belki kaybedilen herkesin yeri dolar ama kendini kaybetmenin yeri asla dolmaz. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Tek başına gelecek planları kurmak, yeni hobiler edinmek senin için paha biçilemez. Kendin için yaptığın her şey seni çok mutlu ediyor. Her zaman sakin kalmak ve kontrolden çıkmamak senin hayatının bir parçası. Ama unutma, her kayboluş yeniden doğuşun habercisi olabilir. Kendini kaybetmek, aslında kendini yeniden bulmanın ilk adımıdır. Kaybolmuş gibi hissettiğin anlarda, aslında ruhunun derinliklerine inme fırsatı bulursun. O yüzden kendini kaybetmekten bu kadar korkma.

Senin en büyük korkun dostlarını kaybetmek!

Senin en büyük korkun dostlarını kaybetmek!

Senin bu hayatta en büyük korkun dostlarını kaybetmek. Senin için dostluk kan bağından da öte can bağı demek. Başardığında seninle gurur duyan, işler kötü gittiğinde her zaman elini tutan birinin varlığını bilmek seni daha da güçlü biri yapmış. İyi gününde kötü gününde yanında dostunun olduğunu bilmek paha biçilemez. Aranızdaki sevgi ve güven sizi yıllarca bir arada tutmuş ve tutmaya da devam ediyor. Dostluk senin için güvenli bir liman. Onunla paylaştığın her an senin için çok değerli. Varlığı sana büyük bir güç ve güven veriyor. Aranızdaki sevgi bağı zamanın ve mesafenin ötesinde. Resmen kalpleriniz görünmez bir ip ile bağlı .Hayatında iyi ki dediğin nadir şeylerden biri dostların. Seni her koşulda dinlemesi ve desteklemesi senin için çok önemli. Onun eksikliği senin için düşünülemez bile.

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