Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?
Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?
Hayatımızda değer verdiğimiz ve kaybetmekten korktuğumuz insanlar vardır. Bakalım senin kaybetmekten korktuğun kişi kim?
Hadi testee!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Senin için mutluluk ne?
4. Çok sık ağlar mısın?
5. Gelecek planı yaparken kimin fikirlerine ihtiyaç duyarsın?
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6. Sırlarını paylaşma konusunda nasılsın?
7. Hangi durumlar seni strese sokar?
8. İnsanlara güvenebiliyor musun?
9. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
10. Asla tahammül edemediğin şey ne?
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11. Hayatında yeri doldurulamaz dediğin biri var mı?
12. Son olarak bunlardan birini seçer misin?
Senin en büyük korkun aileni kaybetmek!
Senin kaybetmekten korktuğun kişi sevgilin!
Sen kendini kaybetmekten korkuyorsun!
Senin en büyük korkun dostlarını kaybetmek!
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