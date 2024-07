Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?

Senin bu hayatta en büyük korkun dostlarını kaybetmek. Senin için dostluk kan bağından da öte can bağı demek. Başardığında seninle gurur duyan, işler kötü gittiğinde her zaman elini tutan birinin varlığını bilmek seni daha da güçlü biri yapmış. İyi gününde kötü gününde yanında dostunun olduğunu bilmek paha biçilemez. Aranızdaki sevgi ve güven sizi yıllarca bir arada tutmuş ve tutmaya da devam ediyor. Dostluk senin için güvenli bir liman. Onunla paylaştığın her an senin için çok değerli. Varlığı sana büyük bir güç ve güven veriyor. Aranızdaki sevgi bağı zamanın ve mesafenin ötesinde. Resmen kalpleriniz görünmez bir ip ile bağlı .Hayatında iyi ki dediğin nadir şeylerden biri dostların. Seni her koşulda dinlemesi ve desteklemesi senin için çok önemli. Onun eksikliği senin için düşünülemez bile.