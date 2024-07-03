Senin Kaybetmekten Korktuğun Kişi Kim?

Senin bu hayatta en büyük korkun ailenden birini kaybetmek. Ailen senin için çok önemli. Sen ailene sonsuz bir sevgi ile bağlısın. Onlar senin güvenli bölgen işler kötü gittiğinde ilk koştuğun yer ailen .Onların eksikliği senin hayatında büyük bir boşluk oluşturur. Kendini en kötü hissettiğin anda elini her zaman tutmuşlar ve seni ayağa kaldırmışlar. En özel anlarında yanında her zaman aile üyelerinde yanı başında görmek istiyorsun. Ailenden tek bir kişinin bile eksikliği senin bir şeyler için ya bitişin ya da başlangıcın olur. Çünkü onların desteği senin için her şeyden önemli. Onların sana olan sevgileri seni daha güçlü biri haline getirmiş. bazen mesafeler olsa da siz sonsuz bir sevgiyle bağlısınız ve bunu hiç bir şey değiştiremez. Ailen seni her koşulda desteklemiş ve yanında olmuş. Düştüğünde elinden tutup kaldıracaklarını bilmen seni korkusuz biri yapmış. Senin hayatında olmamasından en korktuğun şey ailen. Çünkü aile senin için buz gibi karlı bir havada sığındığın sıcacık bir yuva adeta... Bu yüzden ailenden tek bir kişinin bile eksilmesi senin bu hayattaki en büyük korkun.