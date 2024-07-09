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Sevgilin Senin Öz Güvenini Düşürüyor mu?

Sevgilin Senin Öz Güvenini Düşürüyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.07.2024 - 15:01

Sevgilin senin öz güvenini düşürüyor mu?

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Söyle bakalım kaç yıldır birliktesiniz?

4. Peki haftanın kaç günü görüşüyorsunuz?

4. Peki haftanın kaç günü görüşüyorsunuz?

5. Peki arkadaşlarınla haftanın kaç günü görüşüyorsun?

5. Peki arkadaşlarınla haftanın kaç günü görüşüyorsun?
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6. Tek başına ne yapmayı seviyorsun?

6. Tek başına ne yapmayı seviyorsun?

7. Senin başarılı olduğun konu ne?

8. Bir karar alırken sevgiline mutlaka sorar mısın?

9. Sevgilinin sana değer verdiğini nereden anlıyorsun?

9. Sevgilinin sana değer verdiğini nereden anlıyorsun?

10. Son olarak bunlardan hangisini sevmiyorsun?

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Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor!

Aşkın büyülü dünyasında, sevgilinin senin öz güvenini yükselttiği bir gerçek. Evet, yanında olduğu her an, sanki tüm dünya değişiyor ve sen bambaşka biri oluyorsun. Kendini değerli bir hazine gibi hissediyorsun, sanki tüm ışıklar üzerinde toplanmış ve seni aydınlatıyor. Bu, onunla geçirdiğin her anın etkileyici bir sonucu. Onun sana olan yaklaşımı, hayata karşı duruşu ve seni her zaman desteklemesi, senin öz güvenini yükseltiyor. Onun yanında olduğunda, kendini güçlü, değerli ve muhteşem hissediyorsun. Bu, onun sana olan sevgisinin ve desteğinin bir sonucu. Hayatındaki bu özel insanın, senin öz güvenini yükseltme konusunda ne kadar etkili olduğunu düşün. Kendini değersiz ya da yetersiz hissettiğin anlarda, onun yanında olduğunda tüm bu duyguların yok olduğunu fark ediyorsun. Kendine olan güvenin artıyor, çünkü onunla olduğunda kendini daha güçlü ve daha değerli hissediyorsun. Bu yüzden, sevgilinin senin öz güvenini yükselttiğini söyleyebiliriz. Onun yanında olduğunda, kendini daha değerli hissediyorsun ve bu da öz güvenini artırıyor. Kendine olan güvenin, onunla olduğun her an daha da yükseliyor. Bu, onun sana olan sevgisi ve desteğinin etkileyici bir sonucu.

Sevgilin senin öz güvenini düşürüyor!

Aşk hayatınızda bir türbülans mı yaşıyorsunuz? Sevgilinizin davranışlarından dolayı öz güveninizi mi kaybediyorsunuz? İlişkinizdeki hırçınlık ve inatçılık, size aşkın tatlı heyecanını unutturmuş olabilir. Birbirinize olan sevginizin, gösterememenizden dolayı, aranızda bir duvar oluşturduğunu hissediyor olabilirsiniz. Gözlerinize bakarak 'Seni seviyorum' dediği o güzel anılar bile, bir anda, hiç ummadığınız bir tartışmanın içinde bulabiliyor sizi. İlişkinizdeki en minik detaylar bile, sizi bir anda mutsuzluğun kıyısına sürükleyebiliyor. Sevgilinizin, sizi kendine bu denli bağlaması, belki de onunla birlikte olmadan bir şeyler yapamayacağınızı düşünmenize sebep oluyor. Bu durum, öz güveninizi ciddi anlamda zedeleyebilir. Unutmayın, siz bir bireysiniz ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir yetişkinsiniz. Sevgilinizin bu tutumu, belki de sizin öz güveninizi düşürüyor olabilir. Ancak unutmayın ki, her zaman kendi değerinizi bilen ve bunu koruyan bir birey olmalısınız.

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Emel

Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor! Evet ama zaman zaman psikolojimi yorduğu da bir gerçek.

s.rtc

Eniştemin hali nasıl acaba 🤣🤣 hep siz haklı olun zaten

Gizem Yenikler

Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor!