Sevgilin Senin Öz Güvenini Düşürüyor mu?
Sevgilin Senin Öz Güvenini Düşürüyor mu?
Sevgilin senin öz güvenini düşürüyor mu?
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Söyle bakalım kaç yıldır birliktesiniz?
4. Peki haftanın kaç günü görüşüyorsunuz?
5. Peki arkadaşlarınla haftanın kaç günü görüşüyorsun?
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6. Tek başına ne yapmayı seviyorsun?
7. Senin başarılı olduğun konu ne?
8. Bir karar alırken sevgiline mutlaka sorar mısın?
9. Sevgilinin sana değer verdiğini nereden anlıyorsun?
10. Son olarak bunlardan hangisini sevmiyorsun?
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Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor!
Sevgilin senin öz güvenini düşürüyor!
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Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor! Evet ama zaman zaman psikolojimi yorduğu da bir gerçek.
Eniştemin hali nasıl acaba 🤣🤣 hep siz haklı olun zaten
Sevgilin senin öz güvenini düşürmüyor, yükseltiyor!