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Bu Tarih Genel Kültür Testinde Sadece İlber Ortaylı'nın Sıra Arkadaşı Full Çekebilecek!

Bu Tarih Genel Kültür Testinde Sadece İlber Ortaylı'nın Sıra Arkadaşı Full Çekebilecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.07.2024 - 17:01

Bu testte sadece İlber Ortaylı'nın sıra arkadaşı full çekebilecek!

Haydi testeee!

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1. 1927 yılında yapılan Cumhuriyet'İn ilk nüfus sayımında, İstanbul nüfusu kaç çıkmıştır?

1. 1927 yılında yapılan Cumhuriyet'İn ilk nüfus sayımında, İstanbul nüfusu kaç çıkmıştır?

2. Fransız general Napolyon Bonapart'ın askeri sefer düzenlemediği ülke hangisidir?

2. Fransız general Napolyon Bonapart'ın askeri sefer düzenlemediği ülke hangisidir?

3. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

3. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

4. Amerika'nın kurucularından sayılan Benjamin Franklin'in icatlarından biridir?

4. Amerika'nın kurucularından sayılan Benjamin Franklin'in icatlarından biridir?

5. Padişahın sofrasına gitmeden önce yemeği kontrol eden kişiye ne ad verilir?

5. Padişahın sofrasına gitmeden önce yemeği kontrol eden kişiye ne ad verilir?
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6. Bizans'ın dilini Latinceden Yunancaya çeviren imparator kimdir?

6. Bizans'ın dilini Latinceden Yunancaya çeviren imparator kimdir?

7. Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad nedir?

7. Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad nedir?

8. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdiklerini ünvan nedir?

8. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdiklerini ünvan nedir?

9. IV. Haçlı seferi kaç yılında gerçekleşmiştir?

9. IV. Haçlı seferi kaç yılında gerçekleşmiştir?

10. Osmanlı döneminde kılık kıyafet konusunda ilk reformu yapan padişah kimdir?

10. Osmanlı döneminde kılık kıyafet konusunda ilk reformu yapan padişah kimdir?
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11. Hangi Türk araştırma gemisinin Ege Denizi'ne savaş gemileriyle açılması, Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmiştir?

11. Hangi Türk araştırma gemisinin Ege Denizi'ne savaş gemileriyle açılması, Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmiştir?

12. Bolşevikler, 1917 yılında gerçekleştirdikleri devrimle hangi ülke yönetimini ele geçirmişlerdir?

12. Bolşevikler, 1917 yılında gerçekleştirdikleri devrimle hangi ülke yönetimini ele geçirmişlerdir?

13. Bizans'taki kanunlaştırma çalışmalarıyla bilinen imparator kimdir?

13. Bizans'taki kanunlaştırma çalışmalarıyla bilinen imparator kimdir?

14. Kalkolitik Çağ'ın başlangıç aşamasını temsil eden kültür hangisidir?

14. Kalkolitik Çağ'ın başlangıç aşamasını temsil eden kültür hangisidir?

15. "Ben savaş için yaratıldım." diyen Osmanlı padişahı kimdir?

15. "Ben savaş için yaratıldım." diyen Osmanlı padişahı kimdir?
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16. Halifelik ilk defa hangi dönemde "babadan oğula" geçen bir saltanat şeklini almıştır?

16. Halifelik ilk defa hangi dönemde "babadan oğula" geçen bir saltanat şeklini almıştır?

17. 1967 yılında İstanbul'a yaptığı ziyarette, büyük bir öğrenci direnişiyle karşılaşan Amerika birliğinin adı nedir?

17. 1967 yılında İstanbul'a yaptığı ziyarette, büyük bir öğrenci direnişiyle karşılaşan Amerika birliğinin adı nedir?

18. 1. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunun Avrupa'ya gönderdiği birlikleri yöneten komutan kimdir?

18. 1. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunun Avrupa'ya gönderdiği birlikleri yöneten komutan kimdir?

19. Eskiden, Edirne ve Bursa'nın üçüne birden verilen isim nedir?

19. Eskiden, Edirne ve Bursa'nın üçüne birden verilen isim nedir?

20. Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemek için kurulan Bağdat Paktı hangi yılda imzalanmıştır?

20. Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemek için kurulan Bağdat Paktı hangi yılda imzalanmıştır?
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21. Halk arasında huzurun sağlanması kanunu olarak geçen yasa hangisidir?

21. Halk arasında huzurun sağlanması kanunu olarak geçen yasa hangisidir?

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