Bu Tarih Genel Kültür Testinde Sadece İlber Ortaylı'nın Sıra Arkadaşı Full Çekebilecek!
Bu Tarih Genel Kültür Testinde Sadece İlber Ortaylı'nın Sıra Arkadaşı Full Çekebilecek!
Bu testte sadece İlber Ortaylı'nın sıra arkadaşı full çekebilecek!
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1927 yılında yapılan Cumhuriyet'İn ilk nüfus sayımında, İstanbul nüfusu kaç çıkmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Fransız general Napolyon Bonapart'ın askeri sefer düzenlemediği ülke hangisidir?
3. 31 Mart Olayı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
4. Amerika'nın kurucularından sayılan Benjamin Franklin'in icatlarından biridir?
5. Padişahın sofrasına gitmeden önce yemeği kontrol eden kişiye ne ad verilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bizans'ın dilini Latinceden Yunancaya çeviren imparator kimdir?
7. Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad nedir?
8. Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdiklerini ünvan nedir?
9. IV. Haçlı seferi kaç yılında gerçekleşmiştir?
10. Osmanlı döneminde kılık kıyafet konusunda ilk reformu yapan padişah kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hangi Türk araştırma gemisinin Ege Denizi'ne savaş gemileriyle açılması, Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getirmiştir?
12. Bolşevikler, 1917 yılında gerçekleştirdikleri devrimle hangi ülke yönetimini ele geçirmişlerdir?
13. Bizans'taki kanunlaştırma çalışmalarıyla bilinen imparator kimdir?
14. Kalkolitik Çağ'ın başlangıç aşamasını temsil eden kültür hangisidir?
15. "Ben savaş için yaratıldım." diyen Osmanlı padişahı kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Halifelik ilk defa hangi dönemde "babadan oğula" geçen bir saltanat şeklini almıştır?
17. 1967 yılında İstanbul'a yaptığı ziyarette, büyük bir öğrenci direnişiyle karşılaşan Amerika birliğinin adı nedir?
18. 1. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusunun Avrupa'ya gönderdiği birlikleri yöneten komutan kimdir?
19. Eskiden, Edirne ve Bursa'nın üçüne birden verilen isim nedir?
20. Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemek için kurulan Bağdat Paktı hangi yılda imzalanmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Halk arasında huzurun sağlanması kanunu olarak geçen yasa hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın