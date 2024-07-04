Burcunu Seç, Evliliğin Kaç Yıl Sürecek Söyleyelim!
Burcunu Seç, Evliliğin Kaç Yıl Sürecek Söyleyelim!
Burcunu seç, evliliğin kaç yıl süreceğini söyleyelim!
Haydi testeee!
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Burcunu seçer misin?
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