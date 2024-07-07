Seninle Rekabet Etmek Zor mu?
Seninle Rekabet Etmek Zor mu?
Seninle rekabet etmek zor mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ekip çalışması mı bireysel çalışma mı?
4. Sence sen kıskanç biri misin?
5. İş yerinde en sevmediğin insan tipi hangisi?
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6. İçten içe insanlarla bir yarış haline giriyor musun?
7. Senden daha başarılı birinin yanında nasıl hissediyorsun?
8. Birinin senin yanında övülmesinden rahatsız olur musun?
9. Peki bunlardan birini seçer misin?
10. Son olarak seç bakalım birini!
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Seninle rekabet etmek zor!
Seninle rekabet etmek kolay!
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