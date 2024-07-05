Yumruk Yapma Şekline Göre Öfke Kontrol Bozukluğun Var mı?
Yumruk Yapma Şekline Göre Öfke Kontrol Bozukluğun Var mı?
Yumruk yapma şeklin senin öfke kontrol bozukluğunu ortaya çıkarıyor!
Haydi teste!
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Yumruk yapma şeklini seçer misin?
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Senin öfke kontrol bozukluğun orta seviyede!
Senin öfke kontrol bozukluğun yüksek seviyede!
Senin öfke kontrol bozukluğun düşük seviyede!
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Senin öfke kontrol bozukluğun yüksek seviyede! Hadi yaaaa tüh