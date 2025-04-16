Anksiyeteyle Başa Çıkmanın Formülü: Lizzy Dutton

Lizzy Dutton diye bir gerçek var. Eğer biraz kaygınız, anksiyeteniz, umutsuzluğunuz varsa formülünüz belli! Hem klipleri hem de melodileri ile sizin ruhunuzu sakinleştirirken ana dönmenizi sağlayacak parçaları keşfetmeye hazırsanız bu huzur dolu keşfe çıkalım. Yapmanız gereken tek şey derin bir nefes almak ve müziği başlatmak!