onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Koyunları Saymaktan Yorulanları Anında Uykuya Daldıracak 13 Şarkı

etiket Koyunları Saymaktan Yorulanları Anında Uykuya Daldıracak 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 23:20

Bir türlü uyuyamayanlar buraya! Çünkü artık koyunları saymaktan yorulduğunuz anda sizi mışıl mışıl uykuya daldıracak o parçaları özenle seçtik. İhtiyacınız olan tek şey kendinizi şarkının o eşsiz ritmine bırakmak ve rüyalara dalmak. E göz bandını taktıysanız haydi uykuya geçiyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Coldplay – Sparks

2. Billie Eilish – Everything I Wanted

3. Lana Del Rey – Video Games

4. The xx – Angels

5. Norah Jones – Come Away With Me

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bon Iver – Holocene

7. Sigur Rós – Svefn-g-englar

8. Keane – Somewhere Only We Know

9. Radiohead – No Surprises

10. José González – Heartbeats

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. London Grammar – Wasting My Young Years

12. Enya – Only Time

13. Sufjan Stevens – Mystery of Love

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın