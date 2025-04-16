Koyunları Saymaktan Yorulanları Anında Uykuya Daldıracak 13 Şarkı
Bir türlü uyuyamayanlar buraya! Çünkü artık koyunları saymaktan yorulduğunuz anda sizi mışıl mışıl uykuya daldıracak o parçaları özenle seçtik. İhtiyacınız olan tek şey kendinizi şarkının o eşsiz ritmine bırakmak ve rüyalara dalmak. E göz bandını taktıysanız haydi uykuya geçiyoruz!
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1. Coldplay – Sparks
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2. Billie Eilish – Everything I Wanted
3. Lana Del Rey – Video Games
4. The xx – Angels
5. Norah Jones – Come Away With Me
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6. Bon Iver – Holocene
7. Sigur Rós – Svefn-g-englar
8. Keane – Somewhere Only We Know
9. Radiohead – No Surprises
10. José González – Heartbeats
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11. London Grammar – Wasting My Young Years
12. Enya – Only Time
13. Sufjan Stevens – Mystery of Love
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