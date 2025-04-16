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Ahmet Mümtaz Taylan, Sırrı Süreyya Önder'in Tedavi Gördüğü Hastaneye Gitti

Ahmet Mümtaz Taylan, Sırrı Süreyya Önder'in Tedavi Gördüğü Hastaneye Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 23:12 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 23:29

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DEM Partisi'nin İstanbul vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi nedeniyle acil olarak hastaneye sevk edildi. Önder, yaklaşık on iki saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bilgisi yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye pek çok ünlü isim ve siyasetçi ziyarette bulundu. Onlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan oldu

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Önder'i Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Önder'i Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Teoman, İbrahim Tatlıses, Ata Demirer, Ceylan Ertem gibi isimler ise sosyal medya hesaplarından milletvekiline mesajlar paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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