Ahmet Mümtaz Taylan, Sırrı Süreyya Önder'in Tedavi Gördüğü Hastaneye Gitti

DEM Partisi'nin İstanbul vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi nedeniyle acil olarak hastaneye sevk edildi. Önder, yaklaşık on iki saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı bilgisi yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Önder'in tedavi gördüğü hastaneye pek çok ünlü isim ve siyasetçi ziyarette bulundu. Onlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan oldu