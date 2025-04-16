Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Aramış: "Ne Gerekiyorsa Yapılacak" Mesajı
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık 12 saatlik bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder için dayanışma mesajları paylaşan isimleri açıkladı. DEM Parti’nin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi” ifadeleri yer aldı.
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TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti’nin İmralı görüşmelerini yapan ekipte yer alıyordu.
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DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder için dayanışma mesajı gönderen ve hastaneye gelen siyasiler hakkında açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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