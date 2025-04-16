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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Aramış: "Ne Gerekiyorsa Yapılacak" Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Aramış: "Ne Gerekiyorsa Yapılacak" Mesajı

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 14:47

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırılmıştı.

Yaklaşık 12 saatlik bir ameliyat geçiren Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder için dayanışma mesajları paylaşan isimleri açıkladı. DEM Parti’nin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi” ifadeleri yer aldı.

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TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti’nin İmralı görüşmelerini yapan ekipte yer alıyordu.

TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti’nin İmralı görüşmelerini yapan ekipte yer alıyordu.

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz hafta Pervin Buldan ile birlikte “Terörsüz Türkiye” açılımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi bir kalp ameliyatı geçiren ve hayati tehlikesi bulunan Sırrı Süreyya Önder’in durumu için 2 kez telefon etmiş.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder için dayanışma mesajı gönderen ve hastaneye gelen siyasiler hakkında açıklamada bulundu.

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder için dayanışma mesajı gönderen ve hastaneye gelen siyasiler hakkında açıklamada bulundu.

DEM Parti’nin açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Buldan’a ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi.” ifadeleri yer aldı. 

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerimizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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