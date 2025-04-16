Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Kez Aramış: "Ne Gerekiyorsa Yapılacak" Mesajı

DEM Parti’nin açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Buldan’a ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi.” ifadeleri yer aldı.

“MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani parti yetkililerimizi arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.”