Veda Konuşması Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Katıldığı Son Programda Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

Sıkıntılı bir tablo ile mücadele ettiğini söyleyen Önder, böyle dönemlerin hayatı sorgulamaya sebep olduğunu söyledi ve kendi hayatının muhasebesini yapt. 'Bu hayatı anlamlandırmaya çalıştım. Yetemediğimiz şeyler oldu. Yanlışımız, eksiğimiz, noksanımız oldu. Evladım ve bir torunum var. Onlar 'Babamız, dedemiz acaba bizi utandıracak bir şey yaptı mı?' diye ileride bakarlarsa yapmadım, yapmamaya çalıştım.' diyen Önder'in sözleri rahatsızlığının ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı.