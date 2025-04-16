Veda Konuşması Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Katıldığı Son Programda Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Önder, yaklaşık 12 saat süren bir operasyon geçirdi ve hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı son programda yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Önder'in 'Yarın emrihak vaki olsa gözüm açık gitmem.' diyerek veda konuşması yaptığı ortaya çıktı.
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Ağır bir hastalık sürecinden geçtiğini anlatan Sırrı Süreyya Önder, uzun süre hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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