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Veda Konuşması Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Katıldığı Son Programda Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

Veda Konuşması Yapmış: Sırrı Süreyya Önder'in Katıldığı Son Programda Yaptığı Konuşma Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 16:20

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DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Önder, yaklaşık 12 saat süren bir operasyon geçirdi ve hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı son programda yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Önder'in 'Yarın emrihak vaki olsa gözüm açık gitmem.' diyerek veda konuşması yaptığı ortaya çıktı.

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Ağır bir hastalık sürecinden geçtiğini anlatan Sırrı Süreyya Önder, uzun süre hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ağır bir hastalık sürecinden geçtiğini anlatan Sırrı Süreyya Önder, uzun süre hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Sıkıntılı bir tablo ile mücadele ettiğini söyleyen Önder, böyle dönemlerin hayatı sorgulamaya sebep olduğunu söyledi ve kendi hayatının muhasebesini yapt. 'Bu hayatı anlamlandırmaya çalıştım. Yetemediğimiz şeyler oldu. Yanlışımız, eksiğimiz, noksanımız oldu. Evladım ve bir torunum var. Onlar 'Babamız, dedemiz acaba bizi utandıracak bir şey yaptı mı?' diye ileride bakarlarsa yapmadım, yapmamaya çalıştım.' diyen Önder'in sözleri rahatsızlığının ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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