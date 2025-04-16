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Gelmiş Geçmiş En İyi Aşk Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Gelmiş Geçmiş En İyi Aşk Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 23:21

Bu testte, kalbimize dokunan, her dinlediğimizde bizi etkileyen o unutulmaz aşk şarkısını beraber seçeceğiz. Binlerce aşk şarkısı arasından anketimize yalnızca en popülerlerini ekleyebildik, bu yüzden belki de en sevdiğin şarkıyı burada bulamayabilirsin. Ancak, olan şıklardan birini seçip, favori aşk şarkını yorumlarda bizimle paylaşabilirsin!

Tek bir seçim hakkının olduğunu unutma :)

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miray soysal
miray soysal
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