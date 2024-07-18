Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Kaybettiğin Duygun Ne?

Senin Kaybettiğin Duygun Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 11:01

Yaşadığımız olaylar bazen farklı duygular yaşatabilir. Bununla beraber bazı duygularımızı da unutturabilir. Bakalım senin kaybettiğin duyguların nelermiş?

Hadi testee!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?

4. Birine sinirlendin, ne yaparsın?

4. Birine sinirlendin, ne yaparsın?

5. Kalabalık bir ortamda nasıl davranırsın?

5. Kalabalık bir ortamda nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. En son ne zaman biriyle dertleştin?

6. En son ne zaman biriyle dertleştin?

7. Hata yapmak sana nasıl hissettirir?

8. Bunlardan hangisi sana iyi gelir?

9. Kendini nasıl iyi hissedersin?

10. Son olarak en son ne zaman doyasıya eğlendin?

10. Son olarak en son ne zaman doyasıya eğlendin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen sevgini kaybetmişsin!

Sen sevgini kaybetmişsin!

Uzun bir süre boyunca hayatında sevgiye yer vermemiş olman, bu duygudan mahrum kalmış olmanın acısını derinden hissetmene neden olmuş. Belki de hayatın yoğun temposu, iş stresi ya da diğer sorumluluklar, sevgiye dair hislerini bir kenara itmiş olabilir. Kalbinin derinliklerinde, sevgiye dair bir özlem, bir arzu var. Sen de, tıpkı bir film karesindeki romantik sahnelerde olduğu gibi, sevilmek ve sevmek istiyorsun. Belki de bir çiftin el ele tutuştuğunu görünce iç geçiriyor, belki de sevgililerin birbirlerine olan sevgi dolu bakışlarını izlerken kalbin hızla çarpıyor. Sevgi, hayatın en güzel duygularından biri. Onu yaşamak, onu hissetmek ve onu başkalarına aktarmak, hayatı daha anlamlı ve dolu dolu yaşamanın anahtarı olabilir. O yüzden, sevgiye dair duygularını yeniden canlandırmak için kendine bir şans ver. Belki de hayatının aşkı, tam da bu anda seni bekliyordur. Kim bilir?

Sen güvenini kaybetmişsin!

Sen güvenini kaybetmişsin!

Hayatının bu döneminde, içindeki güven duygusunu kaybettiğini hissediyorsun. Bu, belki de sevdiklerinden aldığın darbelerin bir sonucu. Onların sana yaşattığı hayal kırıklıkları, senin güven duygularını adeta bir buz dağının altına gömüyor. İnsanlara güvenmek, senin için nerdeyse imkansız gibi. Bu duygusal labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Her yeni tanıştığın kişiye karşı bir kuşku duyuyorsun, onların samimiyetine inanmakta zorlanıyorsun. Bu durum, hayatının her alanını etkiliyor ve seni daha da içine çeken bir kısır döngü oluşturuyor. Belki de bu yaralarını sarman gerektiğinin bir işareti.. Unutma, hayatta herkes hata yapar ve herkesin hayatında zor zamanlar olur. Kendine ve insanlara karşı olan güvenini yeniden kazanmak için acele etme. Kendini dinle, duygularını anlamaya çalış ve yavaş yavaş tekrar güven duygularını inşa etmeye çalış!

Sen heyecanın kaybetmişsin!

Sen heyecanın kaybetmişsin!

Senin hayatın monoton kelimesinin karşılığı haline gelmiş. Her gün aynı saatte uyanıp, aynı yollardan işe gitmek, aynı insanlarla aynı konuları konuşmak... Sanki bir yerlerde, belki de çok da uzak olmayan bir geçmişte, hayat dolu biri vardı ve o kişi senin içinde hala yaşıyor. Ancak, bu monotonluk karşısında o da sessizliğe bürünmüş, adeta bir uykuya dalmış gibi.. Sanki hayatın içinde, ama bir o kadar da dışındasın. Etrafındaki herkes hayatın hızına ayak uydururken, sen bir adım geride, sanki bir gözlemci gibi duruyorsun. İçindeki heyecanı, coşkuyu ve enerjiyi geri getirecek bir şeyler arıyorsun. Belki de aradığın şey, hayatına biraz renk katacak bir değişiklik. Belki yeni bir hobi, belki yeni bir arkadaşlık, belki de sadece biraz cesaret. Belki de tek yapman gereken, içindeki o coşkulu, enerjik ruhu uyandırmak ve hayatına yeniden heyecan katmak!

Sen umudunu kaybetmişsin!

Sen umudunu kaybetmişsin!

Hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşurken, tüm umudunu yitirmiş gibi hissediyorsun. Sürekli olarak başına gelen kötü olaylar, senin hayata karşı olan umudunu alıp götürmüş gibi...Bu durum, senin içindeki pozitif enerjiyi ve yaşama sevincini adeta söndürmüş. Hayatın karmaşası içinde, umudunu yitirmen tamamen anlaşılır. Ancak, unutma ki hayat, inişleri ve çıkışlarıyla dolu bir yolculuk. Her kötü olayın ardından, güzel bir şeylerin kapıda olduğunu düşünmek belki de hayata karşı olan umudunu yeniden canlandırmanı sağlayabilir. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, umudunu kaybetme. Umudunu yitirdiğin anlarda, içindeki güçlü ruhu ve yaşama sevincini hatırla. Her kötü günün ardından güzel bir günün doğacağını unutma. Hayatın zorlukları karşısında umudunu kaybetme, çünkü umut etmek, hayatta kalmanın en güzel yoludur.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın