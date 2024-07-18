Senin Kaybettiğin Duygun Ne?
Senin Kaybettiğin Duygun Ne?
Yaşadığımız olaylar bazen farklı duygular yaşatabilir. Bununla beraber bazı duygularımızı da unutturabilir. Bakalım senin kaybettiğin duyguların nelermiş?
Hadi testee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun?
4. Birine sinirlendin, ne yaparsın?
5. Kalabalık bir ortamda nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. En son ne zaman biriyle dertleştin?
7. Hata yapmak sana nasıl hissettirir?
8. Bunlardan hangisi sana iyi gelir?
9. Kendini nasıl iyi hissedersin?
10. Son olarak en son ne zaman doyasıya eğlendin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sevgini kaybetmişsin!
Sen güvenini kaybetmişsin!
Sen heyecanın kaybetmişsin!
Sen umudunu kaybetmişsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın