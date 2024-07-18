Senin Kaybettiğin Duygun Ne?

Senin hayatın monoton kelimesinin karşılığı haline gelmiş. Her gün aynı saatte uyanıp, aynı yollardan işe gitmek, aynı insanlarla aynı konuları konuşmak... Sanki bir yerlerde, belki de çok da uzak olmayan bir geçmişte, hayat dolu biri vardı ve o kişi senin içinde hala yaşıyor. Ancak, bu monotonluk karşısında o da sessizliğe bürünmüş, adeta bir uykuya dalmış gibi.. Sanki hayatın içinde, ama bir o kadar da dışındasın. Etrafındaki herkes hayatın hızına ayak uydururken, sen bir adım geride, sanki bir gözlemci gibi duruyorsun. İçindeki heyecanı, coşkuyu ve enerjiyi geri getirecek bir şeyler arıyorsun. Belki de aradığın şey, hayatına biraz renk katacak bir değişiklik. Belki yeni bir hobi, belki yeni bir arkadaşlık, belki de sadece biraz cesaret. Belki de tek yapman gereken, içindeki o coşkulu, enerjik ruhu uyandırmak ve hayatına yeniden heyecan katmak!