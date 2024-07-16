İlişkinizin Temel Taşı Ne?
İlişkinizin Temel Taşı Ne?
İlişkilerde bir duygu her zaman daha ağır basar. Sizin ilişkinizde ağır basan duygu ne?
Hadi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkinizde en önemli olan şey ne?
4. Ne zamandır sevgilisiniz?
5. Sevgilinle beraber gelecek planları yapıyor musunuz?
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6. Özel günleri kutlar mısınız?
7. Sevgilinle bir tatile çıkacak olsanız bu nasıl bir tatil olurdu?
8. Aileleriniz tanıştı mı?
9. Ne sıklıkla tartışırsınız?
10. Onun en sevdiğin özelliği ne?
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İlişkinizin temel taşı güven!
İlişkinizin temel taşı sevgi!
İlişkinizin temel taşı saygı!
İlişkinizin temel taşı sadakat!
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