Aşkın büyüsüyle kendinden geçtiğinde, Sadakatsiz dizisinin en karmaşık karakterlerinden biri olan Derin'e bürünüyorsun. Aşk, senin için bir tutku, bir çılgınlık hali; gözlerini kaplayan bir sis ve kalbini sarıp sarmalayan bir hırçınlık. Aşkınla, sevdiğin kişi için dağları delmeye, denizleri geçmeye hazır olduğunu hissediyorsun. Sevdiklerin, dostların, belki de tüm dünya karşında dururken bile, sen onun için her türlü riski göze alıyorsun. Bu durum, senin için sadece bir meydan okuma değil, aynı zamanda bir zevk kaynağı. Adeta bir macera tutkunu gibi, aşkın zorlu yollarında ilerlemekten, engelleri aşmaktan keyif alıyorsun. Aşk konusunda dengeli biri olduğunu söyleyemeyiz. Aşkınla, bazen kendini, bazen çevrendekileri yıpratabiliyorsun. Aşkın, seni bir türbülansa sürüklüyor; bazen yukarılara çıkarıyor, bazen de derinlere çekiyor. Ancak sen bu durumdan rahatsız olmuyor, aksine bu karmaşık duygusal yolculuğu seviyorsun. Senin için aşk, biraz zor, biraz yıpratıcı ama her zaman tutkulu ve heyecan verici bir serüven.