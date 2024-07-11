Aşık Olunca Hangi Takıntılı Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?
Aşık Olunca Hangi Takıntılı Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?
Aşık olunca hangi takıntılı dizi karakterine dönüşüyorsun?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayatında unutamadığın biri var mı?
4. Sevgilinin senden önceki sevgililerini düşünmek sana nasıl hissettiriyor?
5. İnatçı biri misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sence en güzel intikam nedir?
7. Şu an sen aşık mısın?
8. Sence tutkulu bir aşkın tonu nedir?
9. Aşık olduğun kişinin yanında bir başkasını görürsen ne yaparsın?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derin (Sadakatsiz)
Joe (You)
Bihter Ziyagil (Aşk-ı Memnu)
Gülben (Masumlar Apartmanı)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Joe (You) Aşık olduğunda, You dizisindeki Joe karakterine dönüşüyorsun. Onun yanında başka birini görmek bile seni delirtiyor. O sadece sana ait olmalı, başk... Devamını Gör