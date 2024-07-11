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Aşık Olunca Hangi Takıntılı Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?

Aşık Olunca Hangi Takıntılı Dizi Karakterine Dönüşüyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.07.2024 - 16:01

Aşık olunca hangi takıntılı dizi karakterine dönüşüyorsun?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatında unutamadığın biri var mı?

4. Sevgilinin senden önceki sevgililerini düşünmek sana nasıl hissettiriyor?

4. Sevgilinin senden önceki sevgililerini düşünmek sana nasıl hissettiriyor?

5. İnatçı biri misin?

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6. Sence en güzel intikam nedir?

6. Sence en güzel intikam nedir?

7. Şu an sen aşık mısın?

8. Sence tutkulu bir aşkın tonu nedir?

9. Aşık olduğun kişinin yanında bir başkasını görürsen ne yaparsın?

9. Aşık olduğun kişinin yanında bir başkasını görürsen ne yaparsın?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

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Derin (Sadakatsiz)

Derin (Sadakatsiz)

Aşkın büyüsüyle kendinden geçtiğinde, Sadakatsiz dizisinin en karmaşık karakterlerinden biri olan Derin'e bürünüyorsun. Aşk, senin için bir tutku, bir çılgınlık hali; gözlerini kaplayan bir sis ve kalbini sarıp sarmalayan bir hırçınlık. Aşkınla, sevdiğin kişi için dağları delmeye, denizleri geçmeye hazır olduğunu hissediyorsun. Sevdiklerin, dostların, belki de tüm dünya karşında dururken bile, sen onun için her türlü riski göze alıyorsun. Bu durum, senin için sadece bir meydan okuma değil, aynı zamanda bir zevk kaynağı. Adeta bir macera tutkunu gibi, aşkın zorlu yollarında ilerlemekten, engelleri aşmaktan keyif alıyorsun. Aşk konusunda dengeli biri olduğunu söyleyemeyiz. Aşkınla, bazen kendini, bazen çevrendekileri yıpratabiliyorsun. Aşkın, seni bir türbülansa sürüklüyor; bazen yukarılara çıkarıyor, bazen de derinlere çekiyor. Ancak sen bu durumdan rahatsız olmuyor, aksine bu karmaşık duygusal yolculuğu seviyorsun. Senin için aşk, biraz zor, biraz yıpratıcı ama her zaman tutkulu ve heyecan verici bir serüven.

Joe (You)

Joe (You)

Aşık olduğunda, You dizisindeki Joe karakterine dönüşüyorsun. Onun yanında başka birini görmek bile seni delirtiyor. O sadece sana ait olmalı, başkalarının ona yaklaşmasına tahammül edemiyorsun. Kıskanç ve biraz da kısıtlayıcı bir hal alıyorsun. Ona zarar gelmesini istemezsin, ama aslında en büyük zararı ona senin verdiğinin farkında değilsin. Bu duygular seni içten içe yiyip bitiriyor ve ilişkinin sağlıklı gelişmesinin önündeki engel olabiliyor. Kendi kıskançlık ve sahiplenme hislerinin ilişkine nasıl zarar verebileceğini anlamak önemlidir. Partnerinin de kendi hayatını yaşamaya ve başkalarıyla ilişki kurmaya hakkı olduğunu kabul etmek, sağlıklı bir ilişki için temel bir adımdır.

Bihter Ziyagil (Aşk-ı Memnu)

Bihter Ziyagil (Aşk-ı Memnu)

Sen aşık olunca Aşkı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakterine dönüşüyorsun. Aşkınla, sevdiğinin peşinden sürüklenirken, bir yandan da içindeki fırtınaları dışarıya yansıtmamak için çabalıyorsun. Aşk acısını, en derinlerinde, iliklerine kadar hissediyorsun. Ancak bu acıyı dışarıya belli etmiyorsun. Dışarıdan bakıldığında hala güçlü ve dik duruyorsun. Ancak içinde, canın acıdan kıvranıyor. Aşık olduğunda, tüm benliğinle sevdiğine ait oluyorsun. Tüm duyguların, tüm düşüncelerin, tüm hayallerin onunla birlikte şekilleniyor. Ancak bu derin aşkın karşılığını hak etmeyen birine verdiğinde, işte o zaman dengen tamamen alt üst oluyor. Aşkınla yanan kalbin, hak etmeyen birine aşık olmanın acısıyla bir kez daha yanıyor. Bu durum, senin için adeta bir duygusal deprem oluyor. Ancak her ne olursa olsun, aşkınla, acınla, sevincinle, hüznünle her zaman dimdik duruyorsun.

Gülben (Masumlar Apartmanı)

Gülben (Masumlar Apartmanı)

Aşkın büyülü dünyasına adım attığın anda, Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Gülben gibi oluyorsun. Küçücük bir sevgi pırıltısı bile senin için büyük bir hazineye dönüşüyor, daha fazlasına ihtiyaç duymuyorsun. Mutluluğun sırrını biliyorsun, fakat bazen duygularının coşkusu karşısında kendini tutamıyorsun. Sevdiğin kişiye dair her şey, senin gözünde romantizmin zirvesine ulaşıyor. Onun sana sunduğu her şey, bir aşk romanından fırlamış gibi geliyor. Gülben'in saf ve naif aşkını yaşıyorsun adeta. Bu, senin aşkı yaşama biçimin ve belki de en güzel yanın.

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Joe (You) Aşık olduğunda, You dizisindeki Joe karakterine dönüşüyorsun. Onun yanında başka birini görmek bile seni delirtiyor. O sadece sana ait olmalı, başk... Devamını Gör