Sinirlendiğinde İçinden Hangi Kötü Karakter Çıkıyor?
Sinirlendiğinde İçinden Hangi Kötü Karakter Çıkıyor?
Herkesin içinde bir parça karanlık vardır. Sinirlenince de bu karanlık yüzümüz ortaya çıkar. Senin içinden hangi karanlık karakter çıkıyormuş bakalım?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sinirli olduğunda genellikle nasıl hissediyorsun?
4. Biri seni haksız yere suçladığında nasıl tepki verirsin?
5. Hangi durum seni en çok sinirlendirir?
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6. Sinirini nasıl yatıştırırsın?
7. Sinirini en çok kimden çıkartırsın?
8. Bir arkadaşın seni arkandan vurduğunda nasıl tepki verirsin?
9. Bir tartışmada haksız olduğun ortaya çıkarsa nasıl hissedersin?
10. Son olarak sinirini nasıl dışa vurusun?
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Sen sinirlendiğinde Joker'e benziyorsun!
Sen sinirlendiğinde Loki'ye benziyorsun!
Sen sinirlendiğinde Lex Luthor'a benziyorsun!
Sen sinirlendiğinde Hannibal Lecter'a benziyorsun!
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